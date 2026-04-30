GF Vip, addio sfiorato: Alessandra Mussolini resta e scatena tensioni nella Casa

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip: quando ormai sembrava tutto deciso, Alessandra Mussolini ha cambiato idea scegliendo di non abbandonare il reality, come la maggior parte degli spettatori aveva già intuito. Dopo ore di dubbi e con le valigie già pronte, l'ex parlamentare ha deciso di restare, promettendo battaglia contro chi nelle ultime ore si è schierato contro di lei.

Alessandra Mussolini resta nella Casa e promette battaglia

La decisione arriva dopo le forti tensioni esplose dopo la puntata di martedì, che hanno visto Mussolini scontrarsi apertamente con Antonella Elia e Marco Berry. Proprio questi attriti avevano spinto la concorrente a valutare l'uscita dalla Casa. Tuttavia, il dietrofront improvviso cambia completamente gli equilibri del gioco e lascia presagire nuove dinamiche accese nei prossimi giorni e la stessa Alessandra promette battaglia contro chi l'aveva attaccata martedì sera.

Antonella Elia contro tutti: "Troppa incoerenza nella Casa"

Dopo il ripensamento di Mussolini, Antonella Elia non è rimasta in silenzio. In cucina, la showgirl si è sfogata duramente con Antonella Volpe, biasimando l'atteggiamento degli altri concorrenti. Secondo Elia, molti coinquilini si sarebbero comportati in modo contraddittorio: prima critici nei confronti di Mussolini, nominata da ben sei gieffini, poi improvvisamente pronti a sostenerla e consolarla.

Antonella Elia

Dopo aver ascoltato lo sfogo della sua amica, Adriana ha provato a spiegare la sua posizione, chiarendo di essersi avvicinata a Mussolini solo per ascoltare le sue motivazioni, senza cambiare opinione su quanto accaduto. Tuttavia, ha ammesso che la "sceneggiata" delle valigie non l'ha convinta.

Nuovi equilibri nella Casa mentre il pubblico sceglie la seconda finalista

Nonostante le spiegazioni, Antonella Elia resta ferma sulle sue posizioni: per lei, Alessandra Mussolini starebbe manipolando le dinamiche del gruppo, ricevendo un'attenzione che non merita. Con la decisione di restare e un clima sempre più teso, il Grande Fratello Vip si prepara a vivere giorni decisivi, tra strategie, alleanze fragili e nuovi inevitabili scontri. Nel frattempo il pubblico sta decidendo chi sarà la seconda finalista e la partita sembra una corsa a due tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.