Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo su Netflix in streaming

Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2- Un anno dopo arrivano su Netflix in streaming a partire dal 4 luglio: disponibili i due film del regista Bruno Gaburro ambientati sulla riviera romagnola nell'Italia degli anni '90.

Rimini fa da sfondo ad Abbronzatissimi. Durante l'estate, le storie d'amore e di altro tipo si intrecciano con i vari personaggi che compongono il cast della pellicola. Il pianista di piano bar Billy Damasco si innamora di Aurora, proprietaria di uno stabilimento balneare. La donna in cambio di una notte di sesso gli chiede di uccidere il marito Osvaldo per incassare il premio dell'assicurazione. Teo Teocoli e Mauro Di Francesco interpretano Matteo e Mauro, due squattrinati operai che partono insieme per Rimini con la loro roulotte. Giunti a Rimini si spacciano per dei ricchi imprenditori in soggiorno al Grand Hotel per rimorchiare qualche ragazza ma finiscono per essere truffati. Isabella si innamora di un medico africano, ma il grosso ostacolo è il padre, razzista convinto. Elide viene portata a Rimini dal suo protettore ma finisce per innamorarsi di Willy, il portiere dell'albergo.

In Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo Riky, Maurizio e Jessica partono per le vacanze estive e finiscono sulla spiaggia di una beauty farm dove Maurizio resta folgorato da Bea, una splendida ragazza che sta trascorrendo le ferie estive assieme ad un affascinante cinquantenne, Alfredo. La ragazza dice che Alfredo è suo padre, ma tutti sono convinti che sia il suo amante. A quel punto Maurizio decide di presentarsi ad Alfredo, chiedendogli di portare Bea in discoteca. Daniela Senesi viene raggiunta in vacanza dal marito Piero, dal quale vuole divorziare ma che ancora innamorato di lei. Daniela paga un ragazzo, l'idraulico Andrej, per spacciarlo come il nuovo fidanzato, ma Piero non si arrende e sfida Andrej in un incontro di boxe. Lo scrittore Martino arriva in albergo insieme alla moglie Stella per conoscere l'importante editore Raimondo Mondì. Tra i due nasce un equivoco e Martino, gli propone uno scambio di coppie.

Abbronzatissimi è stato uno dei grandi successi del 1991, risultando il quarantesimo film più visto della stagione 1991/92 con un incasso che superò abbondantemente i quattro miliardi. Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo, uscito nelle sale nel 1993, non ebbe la stessa fortuna, il film fu però molto seguito durante i passaggi televisivi tanto che esiste una versione televisiva lunga, della durata di 140 minuti con scene inedite mai viste sul grande schermo. Il cast di Abbronzatissimi ha raccontato in un video alcuni aneddoti del film, sottolineando la grande armonia che il regista Bruno Gaburro era riuscito a creare sul set.

Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo sono solo due delle tante novità in catalogo a luglio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove serie televisive, saghe memorabili e grandi cult.