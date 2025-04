Abbott Elementary, la star Sheryl Lee Ralph onorata della stella sulla Hollywood Walk of Fame

Nella giornata di mercoledì, la star di Abbott Elementary Sheryl Lee Ralph ha ricevuto la stella numero 2.808 sulla Hollywood Walk of Fame, nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Los Angeles.

I rappresentanti della Camera di Commercio di Hollywood hanno consegnato all'attrice una stella in riconoscimento del suo lavoro nelle serie tv come Nancy, Sonny & Co., Mamma in un istante, Moesha e Abbott Elementary.

La stella sulla Walk of Fame per Sheryl Lee Ralph

Intervenuta alla consegna della stella, l'attrice ha ringraziato per il riconoscimento che le è stato assegnato:"Voglio che le nuove generazioni vedano ciò che è possibile, che capiscano che i loro sogni sono validi. Che la loro voce è potente e il loro potenziale illimitato".

Poi il riferimento alla propria infanzia:"Sento ancora lo spirito determinato di quella bambina che osava sognare in grande. Da piccola, sentivo che i miei grandi sogni dovevano essere sussurrati, perché un'ambizione così poteva essere scambiata per arroganza. Sono stata esclusa, ignorata, mi è stato detto che ero troppo nera, troppo forte, troppo tutto, eppure, eccomi qui".

Gli elogi dei colleghi di Sheryl Lee Ralph alla cerimonia di consegna della stella

Presente all'evento anche Quinta Brunson, creatrice e co-protagonista di Abbott Elementary, che ha elogiato l'amica e collega:"Stare con lei significa essere circondati dalla storia di Hollywood, dalla grazia e dalla leggenda," ha detto sorridendo. "È una vera lezione vivente su cosa significhi essere una diva eterna e coerente. Domina la scena e ti regala uno show. È lei quella per cui sei venuto, ed è lei la nostra stella".

Una scena di Abbott Elementary

Loretta Devine, ha invece ricordato il lavoro che svolsero insieme a Broadway, nella messa in scena di Dreamgirls nei primi anni '80:"Mi stupisce la sua capacità di far accadere le cose. Questa è Sheryl Lee Ralph. Era forte allora e lo è ancora oggi".