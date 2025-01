Abbott Elementary e It's Always Sunny in Philadelphia: caos e risate nel trailer del crossover

Tra qualche giorno andrà in onda sugli schermi americani il crossover tra le comedy Abbott Elementary e It's Always Sunny In Philadelphia, ecco il trailer.

L'8 gennaio andrà in onda sugli schermi americani di ABC il crossover tra Abbott Elementary e It's Always Sunny in Philadelphia, di cui il network ha condiviso il trailer.

La puntata si intitola Volunteers e mostrerà quello che accade quando Ava annuncia l'arrivo di un gruppo di volontari che dovranno aiutare alla Abbott. Quando vengono coinvolti, tuttavia, le cose non vanno come pianificato.

Le prime scene del crossover

Nel trailer dell'episodio crossover tra le comedy Abbott Elementary e C'è sempre il sole a Philadelphia si assiste all'arrivo e alle prime interazioni tra i protagonisti dei due show. Il video anticipa tuttavia numerosi momenti di chaos, come un tabellone che crolla in palestra e altre divertenti scene con al centro gli insegnanti e i 'volontari', più abituati al Paddy's Pub che alle aule scolastiche.

Ecco il trailer del crossover:

Come è nata l'idea del crossover tra serie

Quinta Brunson aveva spiegato che l'idea del crossover era nata da un'interazione avuta con Rob McElhenney dopo la messa in onda di un episodio di Abbott Elementary che aveva portato a un paragone con la comicità e l'atmosfera di It's Always Sunny in Philadelphia. Le due star della televisione hanno quindi iniziato a parlare ed è emersa l'idea di unire i due racconti ambientati a Philadelphia, sfruttando le possibilità legate a lavorare entrambi per la Disney e ai punti di contatto tra le storie, che si svolgono in parti diverse della città americana.

Abbott Elementary è una serie comedy che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati - e una preside un po' fuori dalle righe - alle prese con il sistema scolastico pubblico. Nonostante le difficoltà, i protagonisti sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l'atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell'educazione dei bambini.