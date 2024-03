Aaron Taylor-Johnson: 'Gli studios sfornano prodotti che fanno passare la voglia di andare al cinema'

Aaron Taylor-Johnson ha sentito la vitalità del personaggio di Kraven il Cacciatore, ma non per questo difende gli studios, colpevoli di sfornare prodotti che fanno passare la voglia di andare al cinema.

Pur partecipando a franchise popolarissimi, dall'MCU allo Spider-Man Extended Universe, dove a breve lo vedremo nei panni di Kraven il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson non ha peli sulla lingua quando si tratta di criticare le politiche degli studios.

Bullet Train, un primo piano di Aaron Taylor-Johnson ospite di Locarno 2022

"Penso che ci fosse qualcosa di unico in questo personaggio e di radicato nella realtà", ha detto Taylor-Johnson, motivando la sua scelta di accettare la scelta di Sony e interpretare Kraven. "Ne abbiamo tutti abbastanza di vedere certi film degli studios, un certo tipo di cultura pop... dove sfornano cose che ti fanno passare la voglia di andare al cinema. Non avrei accettato il progetto se avessi sentito che non c'era qualcosa da portare in vita con questo personaggio".

"Affrontare un film Sony/Marvel è una sfida completamente diversa", ha aggiunto in un'intervista con Rolling Stone UK. "C'è la storia, il personaggio, il ruolo. Ma poi entri anche in un mondo in cui hai a che fare con uno studio e un franchise. Quindi, in un certo senso, hanno scommesso su di me. Ma devi compiacere lo studio, compiacere il pubblico e fare ciò che è dignitoso per te come attore. Trovo tutto ciò estremamente impegnativo".

James Bond si o no?

Un altro potenziale franchise all'orizzonte per Taylor-Johnson è James Bond. È stato a lungo considerato uno dei favoriti per prendere il posto di Daniel Craig. Pochi giorni fa The Sun ha addirittura riferito che gli era stato ufficialmente offerto il ruolo e che firmerà un contratto a breve. Fonti vicine a Taylor-Johnson hanno minimizzato la notizia e hanno detto che non è stato scelto per il ruolo di Bond - ancora - ma tecnicamente tutto è possibile in futuro.

"Posso solo parlare delle cose di cui sono sicuro", ha detto Taylor-Johnson quando Rolling Stone UK gli ha chiesto di Bond. "Non sento il bisogno di avere un futuro definito per me. Mi sento come se, qualunque sia la questione, posso fare meglio, cazzo."