Werewulf di Robert Eggers: svelata la data d’inizio riprese per il nuovo film del regista di Nosferatu

Il regista di Nosferatu, Robert Eggers, tornerà dietro la macchina da presa prima del previsto. Oggi è stato infatti rivelato che le riprese di Werewulf, il prossimo progetto di Eggers, partiranno a settembre presso gli studi di Elstree, in Inghilterra. La data di uscita è attualmente fissata per il Natale 2026.

Cosa sappiamo sul prossimo film di Robert Eggers

Per ora non ci sono conferme ufficiali sul cast, ma secondo alcune indiscrezioni Willem Dafoe potrebbe essere coinvolto. Eggers, durante un recente Q&A al Lincoln Center, ha descritto Werewulf come "la cosa più cupa che abbia mai scritto".

The Lighthouse: Robert Pattinson in una delle prime immagini trapelate del film

Una dichiarazione sorprendente, considerando i precedenti lavori del regista: in The Witch, una famiglia cade preda di una forza maligna che porta alla morte di tre bambini, incluso un neonato; in The Lighthouse, la follia si insinua attraverso visioni disturbanti e solitudine estrema; Nosferatu, invece, racconta l'ossessione di una creatura demoniaca per una donna innocente. Eppure, secondo Eggers, Werewulf supererà in oscurità anche questi film.

A confermare il tono inquietante del progetto è stato anche un membro del team audio, che su BlueSky ha scherzato dicendo di aver "bisogno di un abbraccio" dopo aver letto la sceneggiatura.

Eggers ha firmato la sceneggiatura di Werewulf insieme a Sjón, già co-autore di The Northman. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la storia sarà ambientata nell'Inghilterra del XIII secolo, con dialoghi fedeli all'epoca storica, corredati da traduzioni e annotazioni per facilitare la comprensione dell'inglese antico.

Nosferatu: un primo piano di Nicholas Hoult

La passione di Eggers per i racconti popolari, la mitologia e le fiabe - sempre approfonditi con estrema cura e attenzione storica - continuerà a essere un elemento centrale anche in questo film.

Il titolo stesso lascia intendere che la storia ruoterà intorno a un personaggio in grado di trasformarsi in lupo. Inizialmente Eggers aveva pensato di girare il film in bianco e nero, ma ha poi abbandonato questa scelta stilistica.

Dopo il successo di Nosferatu, che ha incassato 181 milioni di dollari a livello globale ed è stato accolto con entusiasmo dalla critica, Eggers è ormai considerato uno dei nomi più solidi nel panorama della controprogrammazione natalizia. Non a caso, sta anche lavorando a una sua personale rivisitazione di A Christmas Carol.