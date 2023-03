A White, White Day arriva in streaming gratuito: ecco quando e come vederlo

Giovedì 23 marzo alle 21.00, grazie a Trent Film, sarà disponibile in diretta streaming gratuita il film intitolato A White, White Day - Segreti nella nebbia, il pluripremiato nuovo lungometraggio di Hlynur Pálmason. La pellicola sarà visionabile vistando il seguente indirizzo: www.cgtv.it/premiere.

Gli eventi esclusivi CG PREMIERE sono gratuiti e ad accesso limitato: è possibile prenotarsi per partecipare alla diretta streaming dei film dal suddetto indirizzo, previa registrazione e fino ad esaurimento delle disponibilità. Per chi non può partecipare agli eventi in diretta i film sono disponibili On Demand per il noleggio e su supporto fisico su www.cgtv.it. A White, White Day - Segreti nella nebbia, un'intrigante storia di vendetta e amore incondizionato, è disponibile anche in Dvd da questo link https://www.cgtv.it/film-dvd/a-white-white-day-segreti-nella-nebbia/.

La sinossi del film recita: "In una remota cittadina islandese, Ingimundur è un capo di polizia in congedo dopo la scomparsa della moglie in un inspiegabile incidente stradale. Quando viene ritrovata una scatola con alcuni effetti personali della donna, Ingimundur inizia a sospettare che lei lo tradisse con un uomo del posto. Lentamente la ricerca della verità diventa ossessione e inevitabilmente l'uomo inizia a mettere in pericolo se stesso e i propri cari."

"Penso di essere attratto dalle cose che trovo misteriose e che presentano un certo grado di ambiguità. Tutto quello che è nascosto è pieno di possibilità e stimola la fantasia. Penso che una delle principali spinte nel lavoro sia la passione e il desiderio di esplorare l'ignoto", ha affermato Hlynur Pálmason.