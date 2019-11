A Tor Bella Monaca Non ‘Piove’ Mai, clip esclusiva del film di Marco Bocci

A Tor Bella Monaca Non 'Piove' Mai, il film del quale vi presentiamo una video clip esclusiva, segna l'esordio alla regia di Marco Bocci noto al pubblico televisivo per aver vestito i panni del commissario Nicola Scialoja nella serie Romanzo Criminale.

La storia di A Tor Bella Monaca Non 'Piove' Mai è incentrata su Mauro e Romolo due fratelli che vivono con la famiglia in uno dei quartieri di Roma, Tor Bella Monaca. Quello che per molti è la normalità, in una realtà complessa come quella vissuta dalla famiglia Borri diventa un'utopia: riuscire a pagare l'affitto, avere una casa propria, trovare un lavoro 'vero', costruirsi un futuro sembrano obiettivi irraggiungibili, almeno per chi vuole vivere onestamente. Per questo la tentazione di trovare il guadagno facile è davvero forte anche se improvvisarsi cattivi non è semplice e per chi sbaglia una volta è davvero difficile riabilitarsi e ottenere una seconda opportunità.

Tra i principali interpreti di A Tor Bella Monaca non piove mai troviamo Libero De Rienzo nel ruolo di Mauro mentre Romolo è interpretato da Andrea Sartoretti, il resto del cast è composto da Antonia Liskova, Lorenza Guerrieri, Fulvia Lorenzetti e la partecipazione di Giorgio Colangeli. Marco Bocci è il regista e lo sceneggiatore del film.

Per il suo primo film Bocci, sposato dal 2014 con Laura Chiatti, sceglie di raccontare quella periferia in cui ha vissuto e a cui tiene, Tor Bella Monaca Non 'Piove' Mai, come ha dichiarato lo stesso regista, nasce dal suo desiderio "di raccontare le persone come esseri umani piene di tentazioni difficoltà e percorsi quasi obbligati. Nasce dall'importanza di riconoscere la propria natura e la capacità di accettarla per quello che è, perché se nasci buono, buono resti, ma se sbagli resti per tutti quello che ha sbagliato". Il film è tratto dall'omonimo romanzo scritto sempre da Bocci accolto bene da stampa e pubblico ed è una metafora di ogni 'mondo' difficile, marchiato dall'opinione pubblica, dove insieme ai perdenti convivono anche tante persone che lottano ogni giorno per vivere con onestà. Un atto d'amore, da parte del regista che ci ha vissuto, per quei luoghi pieni di storie, di rabbia, di vita.

A Tor Bella Monaca Non 'Piove' Mai arriverà nelle nostre sale il 28 novembre e sarà distribuito da Altre Storie e Minerva Picture. Nella video clip che vi presentiamo oggi in esclusiva facciamo la conoscenza di Romolo (Andrea Sartoretti) ex delinquente pentito, che dopo aver conosciuto l'amore ed essere diventato padre, da anni lotta per conquistare una seconda opportunità.