A Thousand Blows: il primo teaser della prossima serie dal creatore di Peaky Blinders

Hulu ha diffuso il primo teaser di A Thousand Blows, la prossima serie drammatica d'epoca di Steven Knight, interpretata e prodotta da Stephen Graham.

Ambientata nel pericoloso mondo del pugilato illegale nella Londra vittoriana del 1880, A Thousand Blows sarà trasmessa in anteprima su Disney+ nel Regno Unito e in Irlanda, su Hulu negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi su Disney+ nel 2025.

La trama e il cast della serie

Malachi Kirby interpreta Hezekiah Moscow, che dalla Giamaica si ritrova immerso nel vivace e violento crogiolo dell'East End londinese della rivoluzione post-industriale. Trascinato nel ventre criminale della fiorente scena del pugilato, incontra Mary Carr, interpretata da Erin Doherty (The Crown), leader delle Forty Elephants - la famigerata gang londinese composta da sole donne - mentre lotta per la sopravvivenza nelle strade.

Mentre Hezekiah affina le sue nuove abilità, si scontra con Sugar Goodson, interpretato da Stephen Graham, un pugile esperto e pericoloso e i due sono presto coinvolti in un'intensa rivalità che si estende ben oltre il ring.

Il cast comprende anche Francis Lovehall nel ruolo del migliore amico di Hezekiah, Alec Munroe, Jason Tobin nel ruolo di Mr Lao e James Nelson-Joyce nel ruolo di Edward "Treacle" Goodson. The Forty Elephants comprende Hannah Walters nel ruolo di Eliza Moody, Darci Shaw nel ruolo di Alice Diamond, Nadia Albina nel ruolo di Verity Ross, Morgan Hilaire nel ruolo di Esme Long, Jemma Carlton nel ruolo di Belle Downer e Caoilfhionn Dunne nel ruolo di Anne Glover.

A Thousand Blows sarà divisa in sei parti, ed è fra i progetti più ambiziosi emersi dall'Edinburgh TV Festival dello scorso anno. La serie è diretta principalmente da Tinge Krishnan, come produttori troviamo: Hannah Walters, Kate Lewis, Damian Keogh, Sam Meyer, Lee Mason Tom Miller, Knight e Graham stessi. David Olusoga farà da consulente e produttore esecutivo.