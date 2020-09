A star is born, Lady Gaga e la canzone del film legata ad un lutto "che non dimenticherò mai"

Lady Gaga ha dovuto cantare I'll Never Love Again, l'ultima canzone di A star is born, pochi istanti dopo aver scoperto che la sua migliore amica era morta.

Lady Gaga decise di cantare I'll Never Love Again, l'ultima canzone di A star is born, pochi istanti dopo aver scoperto che la sua migliore amica, Sonja Durham, era morta, stroncata da un tumore al seno. "Solo il cuore sa qual è il vero significato di un'amicizia troppo speciale per le parole", scrisse l'attrice in onore dell'amica.

Lady Gaga

In una recente intervista di EW Gaga ha dichiarato: "La mia cara amica Sonja è morta di cancro quel giorno. Dovevamo girare nel giro di 30 minuti, e ho lasciato il set dopo una chiamata di suo marito, sono salita in macchina per raggiungerla ma purtroppo è morta 15 minuti prima del mio arrivo. Mi sono letteralmente sdraiata nel letto con lei, con suo marito, il loro cane e suo figlio..."

"Quando sono tornata, Bradley è stato così gentile con me e siamo riusciti a portare a termine la scena. Ho cantato la canzone una volta e lui mi ha detto: Non devi farlo di nuovo. Va bene.' Tutto quello che volevo fare era cantare, non dimenticherò mai quel giorno. Era davvero una scena speciale, e ricorderò sempre quel momento." Ha concluso Gaga.

In un post di Instagram la popstar ha aggiunto: "Non so quanto valga un'amicizia. Non sono nemmeno sicura di come si possa valutare il suo significato. Solo il tuo cuore lo sa davvero ed è troppo speciale perché bastino le parole. Sento come se ci fossero due sentimenti che si scontrano. Prima di tutto, vivrò ogni giorno con più passione, più determinazione, più compassione e più generosità che mai. Perché è quello che era lei, ed è ciò che ci ha attirate l'una verso l'altra."