A Star is Born: Lady Gaga canta Bad Romance sul set!

A Star is Born continua a far sognare i fan e soprattutto... le comparse! A sorpresa Lady Gaga durante le riprese del film ha intonato la sua hit Bad Romance dal vivo in una delle pause sul set.

A giudicare dal look della cantante, sembra che il video rubato dal set sia avvenuto nella giornata di riprese per la canzone iconica di A Star Is Born intitolata Shallow, che con tutta probabilità si aggiudicherà l'Oscar nella nottata di domenica. Lady Gaga ha ringraziato tutti i fan, in questo caso anche comparse, e ha regalato loro un pezzetto della super hit Bad Romance, che ha venduto 6 milioni di copie sono negli Stati Uniti:

Lady Gaga si esibirà con Bradley Cooper sul palco del Kodak Theatre per onorare la sua nomination agli Oscar, dopo che il brano ha già conquistato un Golden Globe per la miglior canzone originale. A Star is Born ha conquistato in tutto sette candidature, tra cui miglior film, miglior attrice, miglior attore, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura non originale e miglior fotografia (qui trovate la nostra recensione di A Star is Born).

Durante un'intervista Lady Gaga ha sottolineato che quella degli Oscar è per lei una serata estremamente speciale: "Fin da quando ero una bambina ho sempre ammirato tutti gli artisti che si impegnano così tanto e mettono la loro passione nel realizzare i film. Guardando le cerimonie di premiazione piangevo con loro. Ho sempre provato delle emozioni simili alle loro anche se non ero lì ed è sempre stato importante nella mia famiglia".

