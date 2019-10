A spasso col panda, clip in esclusiva del film di animazione

A spasso col panda, il film di animazione di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è una produzione russa che M2 Pictures distribuirà nelle nostre sale a partire dal oggi.

A spasso col panda racconta la storia dell'orso Mic-Mic e la lepre Oscar. I due non sono di certo i migliori amici, in particolare perché quest'ultimo è un vero e proprio disastro. Quando una cicogna lascia per sbaglio un cucciolo di panda alla sua porta, Mic-Mic decide di partire per accompagnarlo dai suoi genitori e, seppur controvoglia, accetta di portare con sé Oscar, perché è l'unico in grado di far calmare il piccolo panda quando piange.Durante il viaggio, tra innumerevoli avventure e troppi nemici da fronteggiare, Oscar e Mic-Mic fanno la conoscenza di altri tre simpatici animali, i quali si uniranno a loro per completare la missione e portare così, con i migliori auspici, il cucciolo di panda finalmente a casa.

Il film è una produzione russo-americana diretto da Vasiliy Rovenskiy e prodotto da Roman Borisevich, Maxim Rogalsky, Vasiliy Rovenskiy. Billy Frolickha firmato la sceneggiatura e Anthony G. Cohen è il produttore esecutivo

A spasso col panda verrà distribuito da oggi nei cinema italiani da M2 Pictures, in esclusiva vi presentiamo la video clip "Non mi sbaglierò" che vi introduce nel meraviglioso mondo creato da Vasiliy Rovenskiy.