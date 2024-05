A Sacrifice: Eric Bana e la star di Stranger Things Sadie Sink nell'emozionante trailer

Vertical ha diffuso in streaming il trailer di A Sacrifice, il nuovo thriller poliziesco con Eric Bana (Troy) e la star di Stranger Things Sadie Sink.

Il filmato mostra Bana nei panni di uno psicologo che fa ricerche su una setta collegata a un suicidio di massa, non sapendo che sua figlia sta iniziando a essere presa di mira dal gruppo. Il film arriverà nelle sale il 28 giugno.

"A Sacrifice è una storia emotivamente turbolenta che segue lo psicologo sociale americano Ben Monroe che indaga su un culto di Berlino collegato a eventi inquietanti", si legge nella sinossi. "Mentre lui si immerge nel suo lavoro, la sua ribelle figlia adolescente, Mazzy, viene coinvolta da un misterioso ragazzo del posto che la introduce nella scena delle feste underground della città. Mentre i loro due mondi si dirigono verso un incrocio pericoloso, Ben dovrà correre contro il tempo per salvare sua figlia".

Regista figlia d'arte

A Sacrifice è diretto da Jordan Scott, figlia del ben più noto Ridley Scott, ed è tratto dal romanzo Tokyo Nobody di Nicholas Hogg. Scott si è detta "lieta di collaborare con Vertical per l'uscita di A Sacrifice. La loro passione e il loro apprezzamento per il film sono stati costanti e non potrei essere più entusiasta che il pubblico possa vedere il film nelle sale e non solo".

Il film è interpretato anche da Sylvia Hoeks nel ruolo di Nina, Jonas Dassler nel ruolo di Marting, Sophie Rois nel ruolo di Hilma, Stephan Kampwirth nel ruolo di Max Aumann e Lara Feith nel ruolo di Lott.

A Sacrifice è prodotto da Bana, Jonathan Saubach, Justin Alvarado-Brown, Kenji Isomura, Céline Dornier e Frédéric Fiore, mentre i produttori sono Ridley Scott, Michael Pruss, Jonas Katzenstein, Maximilian Leo e Georgina Pope.