Sadie Sink rivela che Stranger Things e Taylor Swift "Per molti aspetti sono simili"

Sadie Sink interpreta Max nella serie Stranger Things e l'attrice ha ora svelato che lavorare alla serie e con Taylor Swift non è in realtà molto diverso.

La giovane attrice è stata infatti la protagonista del video della nuova versione della canzone All Too Well, intitolato semplicemente The Short Film.

Taylor Swift ha scritto, diretto e prodotto il cortometraggio, della durata di quattordici minuti in cui Sadie Sink interpreta una giovane donna alle prese con una storia d'amore complicata.

Il video è ispirato alla relazione tra la cantautrice e Jake Gyllenhaall e aveva scatenato non poche reazioni dei fan al suo debutto.

Sadie Sink ha ora dichiarato sulla sua esperienza: "Penso che una delle cose che ci sono in comune è che entrambi hanno dei fan così pieni di passione e leali".

La protagonista della quarta stagione della serie creata dai fratelli Duffer ha aggiunto: "Per Stranger Things ci sono fin dalla prima stagione e coprono un'ampia fascia di età, è semplicemente un fenomeno di portata mondiale. E lo stesso Taylor Swift!". Sadie ha quindi concluso: "Sono davvero simili per molti aspetti".