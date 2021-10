A Quiet Place: in arrivo un videogioco ispirato alla saga horror

A Quiet Place sarà alla base di un nuovo videogioco che permetterà ai fan della saga creata da John Krasinski di mettersi alla prova con il tentativo di sopravvivere in un mondo post-apocalittico.

Il progetto sarà sviluppato da iLLOGIKA, EP1T0ME e Saber Interactive e debutterà nel 2022.

Secondo quanto emerso online, nonostante siano stati condivisi pochi dettagli, il gioco espanderà la storia mostrata nei due film diretti da John Krasinski in cui l'umanità si trova alle prese con delle creature letali che entrano in azione seguendo i suoni. La descrizione ufficiale sostiene infatti: "Vivete l'esperienza di una storia inedita di sopravvivenza ambientata nell'universo di A Quiet Place - Un posto tranquillo".

Il videogame cercherà di proporre una storia originale e una modalità di gioco che catturino la tensione coinvolgente, le emozioni e gli elementi drammatici dell'opera cinematografica.

iLLOGIKA, studio con base a Montreal, ha già lavorato a progetti legati a Rainbow Six e Far Cy, mentre Saber ha collaborato alla realizzazione del gioco di World War Z e di Evil Dead: The Game.

Il sequel ha avuto come star Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe, mentre tra i nuovi arrivi nel cast ci sono quelli di Cillian Murphy e Djimon Hounsou.