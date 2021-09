A Quiet Place II, le edizioni in DVD e Blu-ray e la Steelbook 4K UHD: tutti i dettagli

Dal 23 settembre, grazie a Koch Media, A Quiet Place II, secondo capitolo dell'angosciante franchise arriva in homevideo con tre belle edizioni; ed escono anche i cofanetti con entrambi i film in DVD e Blu-ray.

Nel 2018 A Quiet Place si rivelò un instant cult oltre che un survival horror avvincente. Qualche mese fa è uscito l'atteso sequel, A Quiet Place II, che riparte esattamente dove si era chiuso il capitolo precedente e regala anch'esso un avvincente crescendo di tensione. Adesso il film di John Krasinski arriva in homevideo grazie a Koch Media ed è un'uscita in grande stile: A Quiet Place II è disponibile infatti dal 23 settembre in DVD, in Blu-ray ma anche in una fantastica Steelbook col film in 4K UHD. E come se non bastasse, c'è anche il cofanetto che contiene entrambi i film, sia in DVD che in Blu-ray.

L'occasione ideale dunque per rivedere o scoprire un survival angosciante e adrenalinico. Il secondo capitolo, che vede protagonisti Emily Blunt e Cillian Murphy, riprende dalla famiglia Abbott che in seguito agli ultimi tragici eventi ora deve affrontare il terrore del mondo esterno, sempre mantenendo ancora il silenzio, unica arma nella lotta per la sopravvivenza. Per scoprire però che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Come detto, le edizioni homevideo Koch Media di A Quiet Place II sono tante e tutte ricche anche di approfondimenti con reparti extra molto consistenti . Oltre all'edizione base in DVD, che presenta l'audio Dolby Digital 5.1 sia per l'italiano che l'originale inglese (oltre a francese e spagnolo), nel blu-ray troviamo la chicca dell'audio inglese in un sontuoso Dolby Atmos, mentre la traccia italiana è sempre in Dolby Digital 5.1, come del resto quelle in tedesco, francese, spagnolo, portoghese e turco.

Gli extra del DVD di The Quiet Place II:

Diario del regista: girare con John Krasinski

Disturbo rilevabile: effetti visivi e sonori

Gli extra del Blu-ray di The Quiet Place II:

Diario del regista: girare con John Krasinski

Dietro le quinte

Il viaggio di Regan

Sopravvivere al porto

Disturbo rilevabile: effetti visivi e sonori

Ma il secondo capitolo del franchise creato da John Krasinski, come detto, è disponibile anche in un'imperdibile edizione 4K Ultra HD in una favolosa steelbook. L'edizione nella confezione metallica, dal look davvero affascinante e dall'accativante artwork, contiene due dischi perché oltre alla versione in 4K UHD è presente anche il blu-ray. Le caratteristiche audio del 4K sono le stesse del blu-ray, e su quest'ultimo dischetto si trovano anche tutti gli extra precedentemente descritti.

La Steelbook di The Quiet Place II in 4K UHD

Per chi si fosse perso il primo film o volesse ripercorrere le origini della vicenda o comunque per i collezionisti, è disponibile anche il cofanetto con i due capitoli denominato A Quiet Place - 2 Movie Collection. Il cofanetto è disponibile sia in DVD che in Blu-ray, e A Quiet Place ha le stesse credenziali audio di The Quiet Place II, Naturalmente agli extra del secondo film, si aggiungono anche quelli del primo che andiamo a elencare.

Gli extra del DVD di The Quiet Place:

Creando il Tranquillo - Il regista John Krasinski ci porta dietro le quinte di A Quiet Place.

Gli extra del Blu-ray di The Quiet Place:

Creando il Tranquillo - Il regista John Krasinski ci porta dietro le quinte di A Quiet Place.

Suono dell'Oscurità - Creando il suono di un mondo silenzioso

Silenzio per un motivo - L'arte di effetti visivi indimenticabili

