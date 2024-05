A Quiet Place - Giorno 1, annunciata la classificazione dello spinoff con Lupita Nyong'o

È stato assegnato il rating ufficiale al primo prequel/spinoff di A Quiet Place, il franchise creato da John Krasinski e composto sinora da due film nei quali l'attore e regista è protagonista insieme alla moglie Emily Blunt. Motion Picture Association ha annunciato la classificazione per A Quiet Place - Giorno 1.

Il prequel è ambientato nello stesso universo dei primi due capitoli, e mostra come una grande città affronta il pericolo e la minaccia di mostri giganti che sfruttano il suono per poter individuare e cacciare gli esseri umani come se fossero delle prede. Nel cast del film, oltre alla star di 12 anni schiavo, anche Joseph Quinn, conosciuto per il ruolo di Eddie in Stranger Things, e Djimon Hounsou. In realtà, Paramount sinora è rimasta piuttosto vaga sulla trama del film.

Rating

MPA ha deciso di assegnare un PG-13 al film, che potrà essere visto dai minori di 13 anni soltanto se accompagnati, a causa di contenuti violenti e sanguinolenti. Si tratta del primo film del franchise non diretto da Krasinski ma da Michael Sarnoski, anche se la prima scelta di Krasinski era Jeff Nichols.

John Krasinski in una foto dal set di A Quiet Place 2

Prima che quest'ultimo abbandonasse il progetto, Krasinski aveva dichiarato:"Era l'unica persona che avevo in mente quando mi è stato chiesto se avrei passato il testimone. Penso che sia uno dei registi migliori, Mud è uno dei miei film preferiti, così reale ed intimo". In seguito, il timone è passato a Michael Sarnoski, che ha eredito il ruolo da Nichols e che l'ha sostituito dietro la macchina da presa. A Quiet Place - Giorno 1 uscirà nelle sale il prossimo 28 giugno e continuerà la narrazione del franchise tornando alle origini. Il cast è completato da Alex Wolff, che l'ha definito un film che vira più sul dramma che sull'horror, e Denis O'Hare.

Nei primi due film i protagonisti erano John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Djimon Hounsou e Wayne Duvall. Il primo film ricevette una candidatura al miglior montaggio sonoro.