A Quiet Place 3: Michael Sarnoski probabile regista del film

A Quiet Place 3 sembra destinato ad avere come regista Michael Sarnoski, recentemente autore di Pig con star Nicolas Cage.

Inizialmente Paramount Pictures aveva scelto Jeff Nichols per realizzare il nuovo capitolo della saga ideata da John Krasinski.

Nichols ha abbandonato A Quiet Place 3 nel mese di ottobre e lo studio ha iniziato immediatamente a cercare il possibile sostituto. Michael Sarnoski sembra stia concludendo le trattative con i produttori.

John Krasinski, che ha portato al successo i primi due capitoli, sembra aver ideato il nuovo tassello della saga che dovrebbe essere uno spinoff e segnalato allo studio il nome del regista di Pig.

Paramount sembra intenzionata a creare un universo cinematografico basato su A Quiet Place che possa continuare a espandersi nei prossimi anni. Emily Blunt e suo marito non dovrebbero essere coinvolti davanti alla macchina da presa, ma solo come produttori.

Il pitch proposto da Sarnoski sembra andare in una direzione totalmente diversa rispetto a quella dei primi due film, pur essendo in linea con l'atmosfera della saga.

Tra i produttori del lungometraggio ci saranno anche Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller.

A Quiet Place 2 ha ottenuto 57 milioni di dollari ai box office americani e 297 milioni in tutto il mondo.