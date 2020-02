A Quiet Place 2: John Krasinski compare nel trailer del Super Bowl

Nel corso del Super Bowl 2020 è stato trasmesso un nuovo trailer di A Quiet Place 2, sequel del film con protagonista Emily Blunt; il video ha mostrato una sequenza in cui compare John Krasinski, interprete di Lee Abbott, il padre di famiglia che, insieme alla moglie Evelyn, tenta di sopravvivere in una fattoria isolata a causa della minaccia di una razza aliena che annienta qualsiasi cosa produca rumore.

Lee Abbott nel primo film si sacrifica per salvare la propria famiglia ma il trailer di A Quiet Place: Part II distribuito ad inizio gennaio ha rivelato la presenza, almeno in parte, in una sequenza di flashback Che descrive nel dettaglio il Giorno 1 dell'epidemia aliena. Nel flashback Evelyn sta guidando con i suoi figli quando improvvisamente scoppia il caos. La gente corre per le strade urlando e le macchine si schiantano fra loro. Nel trailer viene solo menzionato che Lee Abbott è stato avvistato fra la folla ma ora, nel nuovo video, il personaggio di John Krasinski compare in carne ed ossa.

Lee Abbott torna in un flashback e ciò significa che A Quiet Place: Part II conterrà diverse scene del passato. Proprio per questo non è escluso che Lee Abbott possa comparire in diverse sequenze del sequel.

A Quiet Place: Part II è scritto e diretto daJohn Krasinski, con Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe che tornano nel cast, insieme alle new entry Cillian Murphy e Djimon Hounsou. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 marzo.