A Quiet Place 2: la prima foto ufficiale del sequel

A Quiet Place 2 arriverà nei cinema il 20 marzo 2020 e la prima foto ufficiale mostra i protagonisti del sequel insieme mentre affrontano i nuovi pericoli.

Il magazine Total Film mostra infatti Evelyn e la sua famiglia, composta dai figli Regan e Marcus, senza il marito Lee, morto nel primo capitolo della storia. Il personaggio interpretato da Emily Blunt in A Quiet Place: Part II ha inoltre tra le braccia un neonato. I quattro sopravvissuti si stanno spostando in un campo, confermando quindi che saranno impegnati in una viaggio.

Il regista e sceneggiatore John Krasinski ha spiegato: "Amo l'idea del primo film in cui il personaggio di Emily e il mio sono all'insegna del desiderio di sopravvivere in opposizione con la voglia di vivere. Tutto quello che voleva il mio personaggio era rimanere in vita e il suo dice invece 'Non è abbastanza. Dobbiamo vivere. Dobbiamo permettere a questi ragazzi di essere degli esseri umani'. E dopo la mia morte amo vedere Emily lottare proprio per questo, affrontando l'idea che forse la sopravvivenza è il modo giusto per affrontare le cose e il suo approccio forse era troppo pericoloso".