A Quiet Place: Day One e If: Paramount annuncia la nuova data di uscita

Paramount Pictures ha annunciato la nuova data di uscita di alcuni suoi film come A Quiet Place: Day One e If.

A Quiet Place: Day One ha una nuova data di uscita: l'arrivo nelle sale del film è infatti slittato all'8 marzo 2024, dopo essere stato inizialmente previsto per il 22 settembre 2023.

Il progetto non avrà alla regia John Krasinski, autore dell'idea alla base del progetto e coinvolto come produttore.

Il film A Quiet Place: Day One è un prequel che verrà diretto da Michael Sarnoski, già autore di Pig, ed è prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e John Krasinski.

Paramount Pictures ha inoltre annunciato che If, diretto proprio da Krasinski e con star Ryan Reynolds, arriverà invece il 24 maggio 2024. Nel cast ci sono anche Phoebe Waller-Bridge, Cailey Fleming, Louis Gossett Jr., Fiona Shaw, Alan S. Kim e Steve Carell. Al centro della trama c'è un uomo che può comunicare con gli amici immaginari delle persone e impedire che diventino malvagi.

Posticipata anche la distribuzione di The Tiger's Apprentice, in arrivo ora il 19 gennaio 2024. L'adattamento animato dell'omonimo romanzo è stato diretto da Raman Hui, Yong Duk Jhun e Paul Watling. Tra gli attori coinvolti come voci dei personaggi ci sono Henry Golding, Lucy Liu, Sandra Oh, Michelle Yeoh e Bowen Yang.

La versione del 25esimo anniversario di Titanic slitterà invece al 10 febbraio 2023 e Laal Singh Chaddha sarà distribuito l'11 agosto.