A proposito della notte scorsa..., Rob Lowe: "Le scene di sesso con Demi Moore? Molto noiose"

Trentacinque anni fa i compagni del Brat Pack Rob Lowe e Demi Moore hanno messo a nudo le loro anime, e non solo, nella commedia A proposito della notte scorsa.... Lowe ha però definito le scene di sesso con Demi Moore molto noiose.

Il wallpaper di Rob Lowe

A proposito della notte scorsa..., diretto da Edward Zwick e adattato da un popolare commedia di David Mamet, racconta la storia d'amore tra i ventenni di Chicago Danny (Lowe) e Debbie (Moore), una storia d'amore conclusa da un incontro fulminante e da una rottura emotivamente intensa con molte scene d'amore lungo il cammino.

A proposito di quelle scene d'amore, la metà degli anni '80 era ancora un'epoca in cui la nudità era presente nei film commerciali. Nel caso di A proposito della notte scorsa..., sono presenti numerose scene di sesso in cui i due attori si spogliano oltre a una sequenza notturna in una cucina in cui le ombre oscurano appena la nudità frontale di Rob Lowe. Come ha ribadito l'attore a Yahoo Entertainment, le scene di nudo erano una costante in quella fase della sua carriera:

"A quei tempi, c'era una scena di sesso in ogni film. Ogni copione che ricevevo, andavo a pagina 73, perché era sempre lì che c'era la scena di sesso! Non importava se fosse un film su preti e suore, a pagina 73 ci sarebbe stata una scena di sesso. Oggi puoi guardare 17 film, ma non vedrai mai persone senza vestiti a meno che il film non parli di questo."

Come ricorda Lowe, tuttavia, l'atmosfera sul set durante la realizzazione di quelle scene di sesso era tutt'altro che "libera e aperta":

"Non sono divertenti. Non sono un lasciapassare, per quanto avremmo voluto che lo fossero. Sono molto tecniche e, di solito, molto noiose. Non so se avete mai dovuto baciare qualcuno per otto ore di fila. Non è divertente! Non è tutto per te."

Ciò che alla fine ha fatto superare a Rob Lowe tutto quel disagio è stato il forte legame che aveva instaurato con la collega Demi Moore. I due avevano precedentemente recitato insieme nel blockbuster del 1985 St. Elmo's Fire's Fire e, in effetti, in un primo tempo Lowe aveva invitato Edward Zwick a trovare un'altra attrice protagonista per A proposito della notte scorsa... per assicurarsi che si distinguesse dal film precedente:

"Avevamo appena fatto St. Elmo's Fire insieme, quindi ho pensato che sarebbe stato divertente unirci a qualcuno di diverso. Ma sono davvero, davvero felice che sia stata Demi e che altre persone abbiano preso questa decisione. Eravamo amici e ci sentivamo a nostro agio insieme, questa è la chiave per fare qualsiasi scena d'amore o qualsiasi scena di nudo in particolare."