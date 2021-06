A Private War: la vera storia di Marie Colvin, secondo chi la conosceva

A Private War è un film del 2018 diretto da Matthew Heineman, al suo debutto come regista in un film, in cui Rosamund Pike recita nei panni di Marie Colvin, una reporter di guerra del The Sunday Times, inviata in Sri Lanka, Iraq, Afghanistan, Libia e Siria, dove morirà a 56 anni il 22 febbraio 2012 insieme al fotografo francese Rémi Ochlik.

A Private War: Rosamund Pike e Jamie Dornan in una scena del film

In un articolo del 4 dicembre 2018 la corrispondente di guerra Janine di Giovanni, amica della Colvin, ha pesantemente criticato il film: "Non c'erano bravi ragazzi al Sunday Times, dove lavorava Marie, che si prendevano cura del suo benessere e della sua salute. C'erano invece editori che volevano scoop a tutti i costi, anche a scapito della sicurezza dei loro giornalisti."

A Private War: Rosamund Pike in una scena del film

"La Colvin aveva molti amici a Londra, ma nessuno di loro era simile al personaggio, simile a Bridget Jones, interpretato da Nikki Amuka-Bird; il suo ultimo ragazzo non era 'uno Stanley Tucci premuroso e amorevole', piuttosto un uomo che le aveva procurato immenso dolore e angoscia. Il secondo marito della Colvin, Juan Carlos Gumucio, invece, è stato completamente cancellato dalla sceneggiatura, sebbene abbia avuto un ruolo molto importante nella sua vita". Ha concluso la di Giovanni.

Su Rotten Tomatoes A Private War ha un indice di approvazione dell'87%, basato su 135 recensioni, e il punteggio medio è 7,06/10. Il consenso critico del sito web recita: "La pellicola, oltre ad essere la miglior performance di Rosamund Pike, onora Marie Colvin mostrando a quali sacrifici si devono sottoporre i giornalisti costretti a lavorare in prima linea."