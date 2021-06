A Private War: stasera su Rai3 il film con Rosamund Pike tratto da una storia vera

A Private War è il film - in onda stasera su Rai3 alle 21:20 in prima visione in chiaro - scelto dalla RAI in occasione dei 60 anni di Amnesty International. Diretto nel 2018 da Matthew Heineman, vede nel cast Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci.

A Private War: Rosamund Pike in un momento del film

Adattamento dell'articolo Marie Colvin's Private War, pubblicato nel 2012 da Vanity Fair e firmato da Marie Brenner, A Private War è ispirato alla storia vera della reporter american Marie Colvin, interpretata da Rosamund Pike.

Storica firma del settimanale britannico "The Sunday Times" dal 1985 al 2012, era una tra le più note reporter di guerra, conosciuta in tutto il mondo per il suo impegno nel raccontare i luoghi distrutti dai conflitti.

Dall'Iraq all'Afghanistan, dallo Sri Lanka, dove perse un occhio, alla Libia, fino a quando, nel febbraio 2012, all'età di 56 anni, venne tragicamente uccisa insieme al fotografo Rémi Ochilik, durante un'offensiva dell'esercito locale a Homs, in Siria.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival nel 2018, A Private War ha ottenuto due candidature ai Golden Globe (per l'interpretazione di Rosamund Pike e per la miglior canzone originale) nell'anno successivo.