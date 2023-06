A Monster Birth, il fan film arriva in streaming su YouTube

È disponibile su Youtube il fan film dal titolo A Monster Birth, ispirato a A Monster Calls, uscito nel 2016 col titolo italiano di Sette minuti dopo la mezzanotte e diretto da Juan Antonio Bayona, successivamente anche regista di Jurassic World: The Fallen Kingdom e della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

A sua volta, il film con Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones e la voce di Liam Neeson, è basato sull'omonimo romanzo del 2011 scritto da Patrick Ness su idea di Siobhan Dowd, vincitore della Carnegie e della Kate Greenaway Medal, doppietta unica nella storia della letteratura. Diretto da Matteo Berta e Cristiano Bolla (anche sceneggiatore), A Monster Birth è un omaggio al lavoro di Ness/Bayona: nel romanzo originale, il protagonista è Connor O'Malley, 13enne alle prese con la malattia terminale della madre. Una notte viene visitato dal mostruoso albero di tasso che vive nella collina dietro casa sua.

Il Mostro gli annuncia che gli racconterà tre storie e che, al termine, toccherà a lui raccontarne una tutta sua, la sua verità. A Monster Birth si pone come ideale prequel di questa fiaba nera, un fan film dedicato alle origini della creatura doppiata da Liam Neeson. Realizzato in soft animazione, tecnica che richiama le cut scene dei videogiochi anni '90, il corto pone l'accento sul cuore drammatico alla base di Sette minuti dopo la mezzanotte, ovvero l'accettazione non solo del dolore e del lutto come parte integrante della vita, ma anche la legittimazione che, talvolta, la morte può essere accolta con sofferto sollievo e complicata benevolenza, quando il peso della vita stessa diventa insostenibile.

In A Monster Birth la voce narrante è di Nick Hendrickson, diventato celebre su Youtube grazie alla sua imitazione di Liam Neeson. I disegni sono realizzati da Carolina Gasco e animati da Matteo Berta, Carlo Neviani e Alessandro Sivieri. Le musiche originali sono a cura di Francesco Berta. Monster Movie è un sito specializzato nel cinema di creature. Nato nel 2015 da un'idea di Matteo Berta con lo scopo di creare uno spazio per tutti gli amanti di un genere cinematografico mai circoscritto con precisione dalla critica e dalle teorie sul cinema, nel corso degli anni si è evoluto da blog a piccola casa di produzione, amatoriale nei mezzi ma professionale nell'approccio grazie alla formazione e al lavoro dei suoi collaboratori - tutti impegnati a vario titolo nel mondo del cinema, della tv, dello spettacolo e del videomaking.