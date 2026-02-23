A Knight of the Seven Kingdoms, il plot della Stagione 2 ci ha già svelato chi non rivedremo

Come saprete, HBO ha già rinnovato la serie per una seconda stagione, ma stando ai nuovi dettagli della trama alcuni personaggio probabilmente non faranno ritorno nei prossimi episodi

La programmazione della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms si è appena conclusa su HBO Max e già è il momento di pensare alla seconda stagione.

Il network americano ha già rinnovato la serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin per una seconda stagione ancor prima del debutto della prima e adesso alcuni nuovi dettagli potrebbero darci delle indicazioni importanti sulla trama e i personaggi.

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey e Dexter Sol Ansell insieme in una scena

Chi non tornerà nella Stagione 2 e perché il plot lo ha già anticipato

Ira Parker ha affrontato una delle domande più ricorrenti su A Knight of the Seven Kingdoms. Il creatore della serie ha chiarito come il prossimo capitolo tratterà alcuni personaggi chiave introdotti nella prima stagione.

In un'intervista con Variety, lo showrunner ha confermato che due importanti personaggi nobili non saranno seguiti in modo indipendente nella seconda stagione, affermando: "Noi lavoriamo dal basso verso l'alto. Seguiamo il punto di vista di Dunk. Anche per i lord e le lady minori, non ci permettiamo di andare dietro le quinte nei loro punti di vista". Poi ha aggiunto: "Se qualcuno entrerà o uscirà di nuovo dal mondo di Dunk, direi probabilmente sì. Westeros è un... sì. Sì. È tutto quello che dirò. Sì".

A Knight of the Seven Kingdoms. Peter Claffey a cavallo nella serie HBO

Cosa cambia nella trama rispetto alla prima stagione

La seconda stagione continuerà ad adattare i romanzi di George R.R. Martin in ordine cronologico. Parker ha dichiarato: "Per la maggior parte, stiamo seguendo i libri. Quindi la prima stagione era 'Il cavaliere errante'. La seconda stagione sarà 'La spada giurata'".

Se arriveremo alla terza stagione, speriamo sarà 'Il cavaliere misterioso'". L'autore ha anche confermato che "andranno a Dorne. Quanto ne tratteremo, lo lascio scoprire a chi guarderà la seconda stagione".

Riguardo alle ribellioni dei Blackfyre, Parker ha detto: "Le ribellioni dei Blackfyre fanno parte della vita di Dunk ed Egg, direi fino a un punto piuttosto avanzato. La seconda ribellione dei Blackfyre ha un peso notevole in uno dei libri e ovviamente ne facciamo qualche accenno nella prima stagione". Infine, ha concluso: "In sostanza, siamo a 15 anni di distanza da una grande guerra civile, quindi c'è ancora molto risentimento".

Quando esce A Knight of the Seven Kingdoms 2 e dove sarà disponibile in streaming

La Stagione 2 di A Knight of the Seven Kingdoms è stata ufficialmente confermata da HBO e la produzione è già in corso, ma al momento non è stata comunicata una data precisa di uscita; secondo le ultime anticipazioni, i nuovi episodi dovrebbero arrivare nel corso del 2027, seguendo un ritmo simile a quello della prima stagione.

Come la stagione precedente, anche la seconda sarà disponibile su HBO Max, piattaforma principale per la serie, Italia compresa.