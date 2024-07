A Family Affair: Netflix ha rifiutato il titolo originale vietato ai minori

Il film A Family Affair, inizialmente, aveva un titolo vietato ai minori che Netflix aveva rifiutato, ma che ha attirato l'attenzione dei protagonisti.

Il nuovo lungometraggio diretto da Richard LaGravenese ha debuttato da pochi giorni sulla piattaforma di streaming, attirando i fan delle commedie romantiche.

La rivelazione delle star

In una recente intervista rilasciata a People, Zac Efron ha spiegato che proprio il titolo aveva permesso al progetto di farsi notare tra i tanti che avevano ricevuto. L'attore ha raccontato che A Family Affair - di cui potete leggere la nostra recensione online - non era la prima scelta dei realizzatori: "Si intitolava Motherf--- (Figlio di put---)". La sua co-protagonista Nicole Kidman ha aggiunto: "Era censurato. In qualche modo non è finito nel titolo di Netflix".

Efron ha sottolineato che, dopo aver attirato la loro curiosità, i due attori hanno inoltre scoperto che entrambi erano interessati e sono stati felici nell'avere la possibilità di recitare insieme. Zac ha sottolineato: "Abbiamo colto al volo la possibilità. Abbiamo pensato, questo è perfetto. Che modo migliore per riallacciare i rapporti? E potevamo divertirci".

Cosa racconta A Family Affair

Il film è stato scritto da Carrie Solomon e racconta quello che accade quando una relazione inaspettata scatena conseguenze comiche per una giovane, sua madre e il suo capo nonché star del cinema mentre affrontano le complicazioni legate all'amore, al sesso e all'identità.

Nel ruolo di madre e figlia sono le attrici Nicole Kidman e Joey King, mentre Zac Efron avrà la parte del divo del cinema.

Nel cast ci sono inoltre Kathy Bates, Liza Koshy, Shirley MacLaine, Sherry Cola, Olivia Macklin, Wes Jetton, Ian Gregg, Sarah Baskin.