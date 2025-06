A Cinderella Story: Chad Michael Murray vuole un sequel con Hilary Duff

Siamo ufficialmente nell'epoca d'oro di sequel, reboot e revival. Film e serie che hanno segnato un'intera generazione stanno tornando sotto i riflettori, e A Cinderella Story, teen movie amatissimo del 2004, potrebbe essere uno dei prossimi titoli a tornare sullo schermo.

Un sequel di A Cinderella Story?

A riaccendere l'entusiasmo è stato Chad Michael Murray, che ha interpretato il popolare Austin Ames nel film accanto a Hilary Duff.

A Cinderella Story: Hilary Duff in una scena

Intervistato da ViralPopCulture, l'attore ha rivelato: "La gente mi parla ancora di Austin, e mi piacerebbe davvero tornare a interpretarlo. Sarebbe una grande festa della nostalgia per i romantici là fuori". Il film, diretto da Mark Rosman, è diventato un piccolo cult generazionale, contribuendo al successo di entrambi i protagonisti.

Non è un caso che Murray abbia parlato proprio ora: sarà infatti presente - seppur brevemente - anche nel nuovo capitolo di Quel pazzo venerdì, con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan di nuovo insieme per uno scambio di corpi... quadruplo. Un altro segnale della voglia di Hollywood di recuperare storie e personaggi che hanno lasciato il segno nei primi anni 2000.

Anche Hilary Duff, nel frattempo, è rimasta molto attiva: l'attrice è stata protagonista di How I Met Your Father, sequel/spin-off della celebre sitcom How I Met Your Mother, nel ruolo di Sophie. E se la sua carriera televisiva prosegue, un ritorno nei panni di Sam Montgomery sarebbe un gradito tuffo nel passato per milioni di spettatori.

La locandina di Cinderella Story

Nella versione originale della storia, ispirata alla fiaba di Cenerentola, Sam è un'adolescente timida e schiva, cresciuta dalla perfida matrigna dopo la morte del padre. Vittima di soprusi a scuola e a casa, trova conforto in un misterioso ragazzo conosciuto online, con cui comunica attraverso messaggi. I due decidono di incontrarsi alla festa di Halloween scolastica e lì Sam scopre che dietro il nickname si nasconde Austin, il ragazzo più popolare del liceo. Presa dal panico, Sam fugge, lasciando cadere non una scarpetta, ma il suo cellulare.

A Cinderella Story è diventato con gli anni un classico del cinema teen, dando vita anche a diversi sequel spirituali, ma nessuno con lo stesso cast o impatto del film originale. Un eventuale ritorno di Duff e Murray potrebbe trasformarsi in uno degli eventi più attesi per i nostalgici della prima generazione social, cresciuta tra Messenger e SMS.