I fan di Chad Michael Murray sono ossessionati da queste due battute iconiche

I fan di Chad Michael Murray sembra che abbiano ancora un grande debole nei confronti di alcuni suoi lavori più iconici del passato. A margine di una proiezione di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, l'attore ha svelato le due battute più iconiche che gli vengono sempre ricordate.

Chad Michael Murray nei primi anni 2000 è stato uno degli idoli dei teenager e ha partecipato a diversi film e serie tv rimaste nel cuore di quella generazione.

Le battute iconiche di Chad Michael Murray ricordate dai fan

"Le citazioni vengono quasi sempre da Cinderella Story. Penso a 'Aspettarti è come aspettare la pioggia durante questa siccità' in continuazione, è una di quelle. 'Sei tu Peyton, quella che voglio accanto a me'" ha ricordato Murray.

Le citazioni provengono da A Cinderella Story, commedia romantica con protagonista Hilary Duff, e dalla serie One Tree Hill: "Probabilmente è la cosa per cui più spesso le persone si avvicinano a me. Voglio dire, ci sono stato per sei anni, quindi è un corpus di lavoro importante, un periodo di tempo lungo" ha proseguito Murray.

Primo piano di Chad Michael Murray

"Quando fai un film, è un momento, ci lavori per tre o quattro mesi e quel film dura un'ora e mezza, mentre qualcuno che scolpisce 136 ore di televisione di buona qualità, penso che l'impatto possa essere decisamente più ampio" ha dichiarato l'attore, sottolineando la sua predilezione per le serie televisive.

L'esperienza in Quel pazzo venerdì e la proiezione del film per i figli di Chad Michael Murray

"Non mostro spesso ai miei figli ciò che faccio. Non sono il tipo che dice, 'Ehi ragazzi, venite a vedere cosa fa papà,' ma questo era diverso. Volevo dire, 'Ehi ragazzi, questo è quello che papà farà domani'" ha spiegato.

"Così ci siamo seduti, l'abbiamo visto, e mi ricordo solo che mi prendevano in giro: 'Papà, cos'hai fatto ai capelli?' e 'Papà, non sai cantare. Che sta succedendo?' E si vergognavano per me, come era giusto che fosse" ha concluso Chad Michael Murray, tornato di recente nel sequel Quel pazzo venerdì sempre più pazzo.