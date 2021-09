A Chiara, un film di Jonas Carpignano al cinema dal 7 ottobre 2021

A Chiara, presentato in anteprima nella sezione Quinzaine Des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021, dove è stato acclamato dalla critica internazionale e insignito del premio Europa Cinemas Label, è il nuovo film di Jonas Carpignano, che sarà distribuito da Lucky Red in tutti i cinema dal 7 ottobre 2021.

"All'inizio non avevo affatto in mente l'idea di fare un trittico", spiega il regista. "Ma ben presto ho capito che volevo realizzare tre film su tre aspetti di questa città. Il primo era la comunità africana, il secondo, questa comunità rom un tempo nomade, ma divenuta completamente sedentaria e insediata a Gioia Tauro. Infine, la 'Malavita', le persone coinvolte nell'economia sotterranea creata dalla mafia."

Andando oltre i facili stereotipi in questo terzo capitolo (la pellicola fa parte di una trilogia, con Mediterranea e A Ciambra) il regista racconta una storia di formazione, mantenendo l'ambientazione calabrese e rivolgendo la macchina da presa verso Chiara, una ragazza di 15 anni dalla vita apparentemente normale, divisa tra amici, palestra e una famiglia affettuosa.

Quando suo padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che lo hanno spinto a lasciare la città. Inizia così il percorso di crescita di una giovane donna caparbia e volitiva, che si mette in cammino per trovare la propria bussola morale, fino a tracciare un percorso definito in equilibrio tra bene e male, conquistando così il proprio posto nel mondo e, soprattutto, la propria libertà.

"Per me A Chiara è molto più un film sulla famiglia di quanto non lo sia sulla mafia", precisa Carpignano, "Non c'è dubbio che per numerosi aspetti la cultura mafiosa infiltri la vita quotidiana. Ma non è dominante, come pensa la maggior parte della gente e non assomiglia a quello che vedo spesso nelle fiction. Io, per esempio, non ho mai visto una sparatoria come quelle nei film in 10 anni a Gioia Tauro."