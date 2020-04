A Casa con Olaf: il secondo corto "Da solo nella Foresta"

A casa con Olaf, la serie di cortometraggi realizzati da Disney Animation, prosegue con il secondo episodio, intitolato Alone in the forest (Da solo nella foresta).

Il simpatico video mostra l'adorabile pupazzo di neve mentre sfrutta il ghiaccio per esibirsi in una coreografia di danza classica sulle note di uno dei brani dello Schiaccianoci.

Josh Gad, doppiatore nella versione originale del personaggio, ha ironizzato sul suo lavoro dichiarando che ha registrato le parti vocali del progetto mentre indossava un "kimono di seta".

Ecco il breve video:

“Alone in the Forest” #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by me in a silk Kimono. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/s27rBpSZn7 — Josh Gad (@joshgad) April 7, 2020

La regia dei corti è stata affidata a Hyrum Osmond che ha proposto l'idea al team della Disney, mettendosi quindi al lavoro sui brevi cortometraggi ideati per strappare un sorriso ad adulti e bambini durante un periodo così complicato.

L'appuntamento per i fan sarà quotidiano e non resta quindi che attendere per scoprire quali altre sorprese ci riserverà il pupazzo amico delle principesse Elsa e Anna.