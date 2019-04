A Bigger Splash, su Netflix in streaming da oggi!

Inizia aprile e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è A Bigger Splash, il quarto film diretto da Luca Guadagnino con un cast da urlo, da Tilda Swinton a Ralph Fiennes.

Nella pellicola la tranquilla vacanza a Pantelleria di Paul e Marianne viene sconvolta dall'arrivo inatteso di Harry, ex di Marianne e amico di Paul, che giunge insieme a una giovane donna di nome Penelope. Nuove e vecchie passioni non lasceranno scampo ai quattro e con il passare dei giorni diverrà sempre più chiaro che i tradimenti che si sono consumati cambieranno la vita di tutti. Luca Guadagnino ha presentato A Bigger Splash in concorso alla 72ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ed è liberamente ispirato a La piscina, film diretto nel 1969 da Jacques Deray, e all'omonimo dipinto di David Hockney.

Oltreoceano Luca Guadagnino ha da sempre avuto un grandissimo successo, e questo A Bigger Splash non fa eccezione, visto che su Rotten Tomatoes il film ha il 90% di recensioni positive. Questa pellicola è l'ultima ad arrivare nelle sale prima del grandissimo successo mondiale del regista, ovvero Chiamami col tuo nome, nominato a 4 Oscar - vincendone 1 - e capace di incassare quasi 42 milioni di dollari. A quanto pare la prima scelta per il ruolo alla fine ottenuto da Tilda Swinton era Cate Blanchett, impegnata però in uno spettacolo teatrale a New York.

A Bigger Splash è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.