A Bigger Splash: Luca Guadagnino presenterà la versione estesa

Luca Guadagnino ha pubblicato una versione estesa di A Bigger Splash, secondo capitolo della sua "trilogia del desiderio" dopo Io sono l'amore. An Even Bigger Splash è il titolo del progetto che esplorerà nuovi aspetti legati al film del 2015, il cui nome rimanda all'omonimo dipinto pop art dell'artista britannico David Hockney.

La nuova versione di A Bigger Splash, che dovrebbe debuttare in anteprima mondiale al festival di Göteborg (dal 28 gennaio al 6 febbraio 2023), dura ben 70 minuti in più rispetto a quella distribuita da Lucky Red sette anni fa, per un totale di 195 minuti.

Presentata in concorso alla 72ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e liberamente ispirata al lungometraggio La piscina diretto nel 1969 da Jacques Deray, la pellicola vede Tilda Swinton interpretare Marianne, una rockstar che in seguito a un'operazione alle corde vocali decide di ritirarsi in una villa siciliana di lusso con il suo ragazzo Paul (Matthias Schoenaerts) per passare un periodo di vacanza in totale tranquillità. La pace però viene disturbata dall'ex produttore musicale di Marianne, Harry (Ralph Fiennes), il quale si presenta con una figlia di cui ignorava l'esistenza (Dakota Johnson).

Al momento non è chiaro se la versione estesa del film sarà distribuita nelle sale cinematografiche o sarà disponibile solo in modalità video on demand.