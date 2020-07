A Beautiful Mind: stasera su Rete 4 il film con Russell Crowe e Jennifer Connelly

Stasera su Rete 4, alle 23:29, in seconda serata, va in onda A Beautiful Mind, film premio Oscar del 2001 con protagonisti Russell Crowe e Jennifer Connelly.

Appuntamento col un film Premio Oscar stasera su Rete 4, alle 23:29, dove arriva A Beautiful Mind, pellicola del 2001 con Russell Crowe e Jennifer Connelly, diretta da Ron Howard e dedicata alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash jr..

In A Beautiful Mind la vita del talentuoso John Nash viene raccontata dal 1947, quando il matematico entra a Princeton. Restio ad avere rapporti di amicizia con i suoi colleghi, trova una sorta di conforto in Charles Herman (Paul Bettany), il suo compagno di stanza. Alla ricerca continua di un'idea rivoluzionaria formulerà la famosa "teoria dei giochi", scoperta che lo porterà a lavorare al MIT e alle dipendenze dell'agente segreto William Parcher (Ed Harris). Ma allo stesso tempo, scoprirà un inquietante segreto su se stesso, che lo porterà a dubitare di tutto.

La situazione precipita quando Nash (Russell Crowe), ormai sposato con Alicia (Jennifer Connelly) e padre di un bambino, mette in pericolo la sua stessa famiglia per colpa delle sue convinzioni.

La locandina di A Beautiful Mind

Durante le riprese, il vero John Nash ha visitato il set e Russell Crowe ha dichiarato di essere rimasto molto affascinato dal modo in cui muoveva le mani, tanto da voler prendere questo elemento e inserirlo nella sua interpretazione. Per aiutarlo a entrare nel ruolo e ad aumentare progressivamente i suoi 'sintomi', A beautiful mind è stato girato in ordine cronologico, così da non far uscire Russell dall'intensità del momento.

Vincitore di 4 Premi Oscar nel 2002 - Miglior film a Brian Grazer e Ron Howard, Migliore regia a Ron Howard, Miglior attrice non protagonista a Jennifer Connelly e Migliore sceneggiatura non originale a Akiva Goldsman -, A Beautiful Mind si è rivelato anche un successo al botteghino, con oltre 300 milioni di dollari incassati internazionalmente.

Curiosità: il set è stato galeotto per Paul Bettany e Jennifer Connelly, felicemente sposati dal 2003.