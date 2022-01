Spider-Man: No Way Home: i cinema USA vietano ai fan di parlare del finale del film

I cinema statunitensi della catena Odeon hanno recentemente vietato ai fan di parlare del finale di Spider-Man: No Way Home al fine di evitare delle eventuali risse.

I dirigenti di alcuni cinema statunitensi sono stati costretti a vietare agli spettatori del nuovo film di Spider-Man, intitolato Spider-Man: No Way Home, di parlare del finale della pellicola all'interno delle sale al fine di non rivelare spoiler che potrebbero generare risse violente.

L'attesissimo film con Tom Holland, uscito a metà dicembre, è già diventato un successo al botteghino, incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ma svariati fan del supereroe stanno ancora facendo la fila davanti ai cinema per vederlo in azione per la prima volta.

Proprio per questo motivo la catena di cinema Odeon ha dovuto appendere cartelli che avvertivano gli spettatori di non discutere degli enormi colpi di scena della trama dopo aver lasciato il cinema, in quanto questo comportamento potrebbe rovinare l'esperienza cinematografica per coloro in attesa di entrare.

"Sembra estremo ma ci sono stati alcuni casi in cui le persone hanno fatto la fila per molto tempo prima di entrare, per poi farsi rivelare il finale da alcuni spettatori che stavano discutendo a proposito delle sequenze decisive lasciando la sala", ha detto una fonte a The Sun. "Questo ha spesso causato tensione e l'ultima cosa che i capi del cinema vogliono sono discussioni e potenziali risse".