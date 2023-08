James Gunn, riemergono suoi commenti di 10 anni fa: 'Il Batman di Tim Burton è ii film più noioso di sempre'

Sono riemersi in rete commenti alquanto controversi e pesanti fatti da James Gunn in merito al Batman di Tim Burton. E i fan sono riportati con l'hashtag #FireJamesGunn.

Non è ancora stato specificato chi sarà il nuovo attore a vestire i panni del cavaliere oscuro nel DCU di James Gunn e Peter Safran, ma i fan di Batman sono infuriati con il noto regista. Il motivo? Commenti alquanto controversi sul Batman di Tim Burton, postati da Gunn sui social dieci anni fa e poi cancellati. Ma il web non perdona e i commenti sono riesumati su Twitter e Reddit, portando i fan a far tornare in trend topic l'hashtag #FireJamesGunn.

"Il Batman di Tim Burton è un film scritto male, la colonna sonora è terribile ed è uno dei film più noiosi di sempre. Ma non è tutto, la rivelazione del Joker come assassino dei genitori di Bruce Wayne è uno sputo in faccia alle origini del personaggio e vanifica la sete di vendetta che motiva Batman a diventare quello che è" aveva scritto Gunn.

Commenti al vetriolo anche per il Joker di Nicholson: "Per non parlare di Jack Nicholson con quel ridicolo makeup da clown. Fanculo tutti quelli che hanno preso parte a quell'atrocità".

Da Flash a The Brave and the Bold: Andy Muschietti è la scelta giusta per il nuovo Batman?

The Brave and The Bold, ecco cosa sappiamo

Nonostante al momento non ci siano novità o progressi riguardo lo sviluppo del film, tempo fa è stato confermato ufficialmente che il nuovo film su Batman verrà diretto da Andy Muschietti.

Nelle ultime settimane si erano diffusi alcuni rumor secondo cui John Krasinski fosse in lizza per interpretare Batman, ma le voci sono state prontamente smentite da Gunn. "Non so di cosa tu stia parlando ma non abbiamo neanche uno script, e c'è uno sciopero in corso, quindi, no, niente casting" è stata la risposta del regista.