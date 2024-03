Diane Kruger insieme alla famiglia in Giappone:'Il momento migliore'

Solitamente molto discreta e poco avvezza a condividere immagini della propria vita personale, Diane Kruger ha deciso di fare un'eccezione pubblicando una serie di immagini su Instagram dell'esperienza vissuta a Tokyo e nel parco divertimenti Disney insieme al partner Norman Reedus e alla figlia di 4 anni, Nova Tennessee.

"Tokyo è stata fantastica durante le vacanze di primavera! Abbiamo passati dei momenti meravigliosi! Cose assolutamente da fare se ci andate sono la mostra @teamlab! È fuori dal mondo. Un NO deciso è Tokyo Disneyland. FIDATEVI" ha scritto l'attrice, evidentemente delusa dall'esperienza nel parco disneyano.

Viaggio di famiglia

Diane Kruger ha condiviso anche un video di Norman Reedus che posava la mano su un lampadario a sfera e una foto in cui l'attore mostra il pollice in su mentre spinge il passeggino. Tra i tantissimi commenti al post spicca quello di un utente che scherza sulla presenza di Reedus a Disneyland, in riferimento al suo ruolo in The Walking Dead:"Non riesco ad immaginare Daryl Dixon a Disneyland. Norman sì ma non Daryl".

Diane Kruger in una scena del film Appuntamento a Wicker Park

Diane Kruger e Norman Reedus si frequentano dalla fine del 2016. Nel 2018 è nata la loro prima figlia. L'attrice nel 2023 è comparsa nel film di James Napier Robertson dal titolo Joika - A un passo dal sogno, insieme a Talia Ryder.