911 e lo spin-off 911: Lone Star stasera su Rai 2, trama e cast delle puntate del 7 aprile

Stasera domenica 7 aprile 2024, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi della quinta stagione di 9-1-1 e della terza stagione dello spin-off 9-1-1 Lone Star. Le serie fanno parte del franchise creato da Ryan Murphy e vantano attori come Peter Krause e Rob Lowe. Ecco le trame ed i protagonisti delle puntate di questa sera.

Stagione 5 - Episodio 11 - Fuori a guardare

9-1-1: Athena, Bobby e la squadra intervengono nel soccorso di una famiglia sul cui pick-up è stata montata una bomba. L'ordigno esploderà nel momento in cui il veicolo rallenterà sotto le 55 miglia all'ora.

Nel frattempo, Eddie fa fatica ad entrare nel suo nuovo lavoro, Buck prende una decisione impulsiva sulla sua relazione sentimentale e nella squadra entrano due nuovi membri.

Athena e la squadra devono salvare una famiglia

Cast

Angela Bassett: Grant-Nash

Peter Krause: Bobby Nash

Oliver Stark: Evan Buckley

Kenneth Choi: Howard Han

Ryan Guzman: Eddie Diaz

Aisha Hinds: Hen Wilson

Corinne Massiah: May Grant

Marcanthonee Jon Reis: Harry Grant

Rockmond Dunbar: Michael Grant

Jennifer Love Hewitt: Maddie Buckley

Gavin McHugh: Christopher Diaz

Stagione 3 - Episodio 11 - Principe Albert in scatola

La serata prosegue con 9-1-1 Lone Star: Owen e il gruppo della squadra 126 entrano in azione quando Catherine, nell'ufficio del governatore, riceve un pacco che potrebbe contenere materiale biologico contaminato.

Owen e la squadra di 9-1-1: Lone Star sono alle prese con un rischio biologico

Cast

Rob Lowe: Owen Strand

Ronen Rubinstein: TK Strand

Gina Torres: Tommy Vega

Rafael L. Silva: Carlos Reyes

Sierra McClain: Grace Ryder

Jim Parrack: Judd Ryder

Natacha Karam: Marjan Marwani

Julian Works: Mateo Chavez

Brian Michael Smith: Paul Strickland

Brianna Baker: Nancy Gillian

Dove vedere le due serie

9-1-1- e lo spin-off 9-1-1: Lone Star vanno in onda la domenica sera in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21:20 e si possono seguire in live streaming su RaiPlay, dove sono disponibili nella sezione on demand dedicata alle serie.