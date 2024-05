911 e 911 Lone Star stasera su Rai 2: trama delle puntate di domenica 26 maggio, finale di stagione

Stasera domenica 26 maggio 2024, a partire dalle 21:20, su Rai 2 vanno in onda i finali di stagione di 9-1-1, ambientata a Los Angeles e dello spin-off 9-1-1 Lone Star, girato ad Austin, Texas. Le due serie indagano le esperienze stressanti dei primi soccorritori, i quali vengono catapultati nelle situazioni più terribili, sconvolgenti e commoventi.

9-1-1: sinossi dell'episodio "Ricominciare da capo"

Bobby e la squadra sono chiamati a rispondere a diverse emergenze, nella prima un guru viene minacciato dai suoi seguaci in rivolta su una scogliera. Subito dopo ricevono una richiesta di soccorso dagli impiegati di un parrucchiere di lusso: una loro cliente sta accusando forti mal di testa.

Peter Krause è Bobby Nash

Nel frattempo Maddie sta prendendo in considerazione la possibilità di ritornare a lavorare. Eddie e May prendono decisioni sul loro futuro.Contemporaneamente anche Buck e Taylor stanno riflettendo sui prossimi passi da compiere. Il finale di stagione riserva ai protagonisti della serie un matrimonio a sorpresa.

T.K. e Carlos hanno qualcosa da comunicare agli amici

9-1-1: Lone Star, sinossi dell'episodio "Una serena mattina"

Il capitano Strand e la squadra della 126 devono soccorrere un membro della squadra in pericolo di vita rimasto intrappolato in un edificio dopo una violenta esplosione. Nel frattempo, Owen riflette sulla sua esperienza dell'11 settembre. T.K. e Carlos comunicano ai loro amici una decisione importante riguardo al loro futuro. Ma non sono gli unici a riflettere sui prossimi passi da prendere nella loro vita privata, anche Tommy e Julius stanno progettando le prossime mosse da compiere.

Rob Lowe

Gina Torres

Ronen Rubinstein

Sierra Aylina McClain

Rafael L. Silva

Natacha Karam

Jim Parrack