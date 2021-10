7 donne e un mistero: il teaser trailer del film di Alessandro Genovesi, al cinema dal 25 Dicembre

Il canale Youtube di Warner Bros. Italia ha appena pubblicato il teaser trailer di 7 donne e un mistero, il nuovo film di Alessandro Genovesi, prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, che uscirà nelle sale il giorno di Natale.

7 donne e un mistero: la foto di gruppo del cast

Sono appena stati svelati i primi scatti ufficiali e il teaser trailer della pellicola di Genovesi, tratta dal film di François Ozon: 8 femmes. Nel breve filmato possiamo vedere le incredibili donne che saranno presenti nel cast: Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con Ornella Vanoni.

Ambientata nell'Italia degli anni '30, la pellicola racconta le concitate ore che seguono l'inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l'un l'altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l'assassina?

Il film, scritto da Alessandro Genovesi e Lisa Nur Sultan, è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del Gruppo Fremantle, e Warner Bros. Entertainment Italia. 7 donne e un mistero arriverà nei cinema dal 25 Dicembre e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.