6 Underground: Zlatan Ibrahimović ci dà il permesso di guardare il film Netflix

6 Underground visto da Zlatan Ibrahimović: nelle vesti di critico cinematografico, il calciatore si è prestato ad una singolare promozione del film di Michael Bay in un video pubblicato da Netflix. I parametri di giudizio di Ibra, come possiamo vedere nel video, sono di ispirazione "tellurica".

Di recente Zlatan Ibrahimović ha detto che gli piacerebbe fare un film con Tarantino; non sappiamo se mai accadrà, ma nell'attesa, l'attaccante svedese ci fa onore di una sua recensione di 6 Underground, esplosivo action di Michael Bay che tra l'altro è stato girato in parte anche in Italia.

Popcorn alla mano, Ibra commenta le immagini del film con Ryan Reynolds, ma le prime sequenze, non sembrano impressionarlo più di tanto, nonostante il salotto l'audio faccia tremare il salotto, come durante un terremoto. Solo alla fine, quando si ritrova praticamente sporco di calcinacci e polvere, Ibrahimović si dichiara soddisfatto: "Vi do il permesso di guardare il film, che è 100% Zlatan... se anche voi siete Zlatan"

In 6 Underground Ryan Reynolds interpreta "The Mastermind", miliardario e geniale che mette insieme una squadra di agenti speciali internazionali che fingono la loro morte per poter catturare criminali in ogni parte del mondo. Il loro obiettivo è eliminare un brutale dittatore.

Fanno parte del team del film Adria Arjona nel ruolo di "The Doctor", Corey Hawkins in quello di "The Operative", ex cecchino della Delta Force, Manuel Garcia-Rulfo è "The Hitman", un agente con una cosceinza, Ben Hardy è "The Skywalker", esperto di parkour expert e la francese Mélanie Laurent è "The Spy", agente della CIA che opera nell'oscurità. 6 Underground è su Netflix dal 13 dicembre.