6 Underground: Ryan Reynolds riunisce la squadra nel final trailer

Ryan Reynolds riunisce il suo misterioso team nel final trailer di 6 Underground, adrenalinico action diretto da Michael Bay e prodotto da Netflix. Nel lanciare il trailer il divo ha giocato coi fan su Twitter scrivendo: "Non sono certo di quando i #GoldenGlobes riconosceranno le esplosioni come categoria ma fino ad allora... #6Underground #FinalTrailer #Snubbed".

Ryan Reynolds interpreta "The Mastermind", miliardario e geniale che mette insieme una squadra di agenti speciali internazionali che fingono la loro morte per poter catturare criminali in ogni parte del mondo. Il loro obiettivo è eliminare un brutale dittatore.

Fanno parte del team Adria Arjona nel ruolo di "The Doctor", Corey Hawkins in quello di "The Operative", ex cecchino della Delta Force, Manuel Garcia-Rulfo è "The Hitman", un agente con una cosceinza, Ben Hardy è "The Skywalker", esperto di parkour expert e la francese Mélanie Laurent è "The Spy", agente della CIA che opera nell'oscurità.

"Moriremo tutti" esclama Reynolds nel trailer. "Potremmo doverlo fare mentre siamo vivi."

6 Underground, costato tra i 150 e i 170 milioni, arriverà su Netflix il giorno 13 dicembre.