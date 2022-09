5 Minuti Prima: la nuova serie tv teen di Duccio Chiarini su RaiPlay da giovedì 6 ottobre

5 minuti prima" sarà presentato in anteprima a Torino, città che ha ospitato il set, mercoledì 5 ottobre alle 21.00 al Cinema Lux alla presenza del regista Duccio Chiarini e della protagonista Tecla Insolia, per poi approdare su RaiPlay da giovedì 6 ottobre.

Annunciata la data di uscita di 5 Minuti prima, il teen dramedy di Diccio Chiarini farà il suo esordio su RaiPlay giovedì 6 ottobre. La serie è pensata e scritta proprio per un pubblico giovane a cui la piattaforma si rivolge con l'ambizione di avvicinarsi alla realtà e alle emozioni della Generazione Z. Diretta da Duccio Chiarini, prodotta da Panamafilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie è composta da 8 puntate da 25 minuti l'una.

La vita è un susseguirsi di prime volte, ma l'adolescenza lo è ancora di più. Il primo amore. Il primo addio. La prima scelta importante. E ovviamente la prima volta per eccellenza, quando si perde la verginità: quando i minuti che la precedono sono troppo lunghi o troppo corti. Un passo che Nina, la sedicenne protagonista di questa storia interpretata da Tecla Insolia, non riesce a fare. I suoi amici le sembrano tutti molto più grandi, pronti e ricchi di esperienze di lei: si dividono in categorie e sottoculture, scoprono identità di genere e gusti sessuali, facendo errori anche madornali, ma comunque vivendo a pieno la loro adolescenza, mentre invece lei è bloccata. Riesce a lasciarsi andare solo nella sua immaginazione, nei disegni che butta giù nella sua stanza, fumetti che si animano e raccontano le vite che non sta vivendo. Mentre intorno a lei si dipanano le storie d'amore e di sesso dei suoi amici, Nina prova in tutti i modi a sentirsi "normale", scoprendo che essere diversa è forse l'unica cosa che può aiutarla a capire cosa voglia davvero.

Il mondo che circonda la protagonista la porterà a conoscersi, a capire quali sono le sue vere volontà e come affrontare le sue paure. Non solo sul sesso, ma innanzitutto nelle complicate relazioni umane.

"L'idea di questa serie è quella di raccontare la spaesata fragilità con cui tanti adolescenti vivono ancora oggi le loro prime esperienze sessuali nonostante molte rappresentazioni superficiali li descrivano come una generazione assai disinibita. Il problematico rapporto col sesso e gli affetti vissuto dalla protagonista, attorno al quale si snodano le vicende dei coprotagonisti, compone così un delicato mosaico che racconta con dolcezza un passaggio all'età adulta più intimo e profondo" ha dichiarato Duccio Chiarini.

Nel cast l'attrice e cantante Tecla Insolia (vincitrice di Sanremo Young 2019 e interprete di Nada nel tv movie Rai La bambina che non voleva cantare) nel ruolo di Nina e i giovani Ludovica Ciaschetti, Alessandro Garbin, Isnaba Na Montche, Simone Fumagalli, Edoardo Pagliai, Sonia Caretto, Laura Martinelli, Sara Lughi. A completare la troupe gli "adulti" Francesco Siciliano, Valentina Carnelutti, Tatiana Lepore, Alberto Barbi, Olivia Manescalchi, Vincent Calogero.

La serie 5 minuti prima, per la regia di Duccio Chiarini, è prodotta da Panamafilm in collaborazione con Rai Fiction realizzato con il contributo del POR FESR Piemonte 2014‐2020 ‐ Azione III.3c.1.2 ‐ bando "Piemonte Film TV Fund" e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

