5 è il numero perfetto: i primi sei minuti in anteprima a Napoli Comicon 2019

Saranno presentati in anteprima mondiale a COMICON (Napoli, 25 - 28 aprile) i primi sei minuti dell'attesissimo 5 è il numero perfetto, film di Igort, grande artista e narratore del fumetto italiano che debutta alla regia con l'adattamento cinematografico del suo omonimo graphic novel. L'evento si terrà venerdì 26 aprile, ore 16:00, all'Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, dove sarà presente lo stesso Igort, che introdurrà la proiezione e per la prima volta parlerà di fronte al pubblico del suo film, grazie alla collaborazione con 01 Distribution.

La trama di 5 è il numero perfetto: Napoli, anni Settanta, seguiamo le vicende di Peppino Lo Cicero, interpretato da un irriconoscibile Toni Servillo. Peppino è un guappo in pensione costretto dagli eventi a tornare in azione. Nel film, al fianco di Toni Servillo, Valeria Golino e Carlo Buccirosso.

5 è il numero perfetto è prodotto da Propaganda Italia e da Jean Vigo Italia con Rai Cinema, ed è una coproduzione con Belgio (Potemkino Film) e Francia (Mact Productions e Cité Film), prodotto da Marina Marzotto, Elda Ferri e Mattia Oddone.

