4 amiche e un paio di jeans: la reunion 'in rosa' delle protagoniste per celebrare America Ferrera in Barbie

Le protagoniste di 4 amiche e un paio di jeans si sono riunite per celebrare America Ferrera nel film di Greta Gerwig.

SAG-AFTRA ha organizzato una sessione di Q&A legata al film campione d'incassi Barbie, al Robin Williams Center con America Ferrera, una delle star dell'opera diretta da Greta Gerwig. Per l'occasione, si sono presentate le co-star dell'attrice in 4 amiche e un paio di jeans, Alexis Bledel, Amber Tamblyn e Blake Lively. Le tre attrici si sono presentate per sostenere Ferrera e scattare alcune foto insieme.

America Ferrera ha pubblicato il video con la didascalia:"La Sisterhood è venuta tutta in rosa per celebrare la mia performance in Barbie ieri sera. Amo queste donne con tutto il cuore" ha scritto la star di Ugly Betty pubblicando le immagini della reunion.

Un terzo film?

Nel 2018, ospite da Jimmy Fallon, Alexis Bledel affermò che insieme alle sue colleghe aveva proposto un terzo film di 4 amiche e un paio di jeans, aggiungendo:"Lo adorerei. Sarebbe la cosa migliore".

Tuttavia, nel 2022 Amber Tamblyn disse che erano sorte complicazioni nel realizzare un terzo capitolo, indicando le responsabilità familiari di ognuna delle protagoniste come un ostacolo piuttosto ingombrante alla realizzazione del film:"Ci stiamo lavorando da tempo, sembra un decennio a questo punto. La mia speranza è che alla fine venga realizzato".

4 amiche e un paio di jeans racconta la storia di quattro giovani amiche inseparabili che si apprestano a vivere un'estate divise e che riusciranno a rimanere unite grazie ad un paio di jeans.