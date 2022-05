365 Giorni: Adesso, il film erotico Netflix ottiene lo 0% di punteggio su Rotten Tomatoes

365 Giorni: Adesso, sequel del thriller erotico Netflix del 2020, non va oltre lo 0% di punteggio su Rotten Tomatoes, anche per le scene di sesso giudicate "noiose".

365 Giorni: Adesso, sequel del film erotico di Netflix uscito nel 2020, ha ottenuto un misero 0% di punteggio su Rotten Tomatoes, bissando il risultato ottenuto due anni fa dal suo predecessore.

Quando 365 giorni è arrivato su Netflix due anni fa, è diventato un vero e proprio fenomeno del piccolo schermo. Tutti ne parlavano e, di conseguenza, in tantissimi sono stati mossi dalla curiosità di vedere di cosa parlasse (e come ne parlasse) il film diretto da Barbara Białowąs e Tomasz MandesCerto. L'opera ha donato ampia popolarità al suo attore principale, Michele Morrone, ed ha fatto scattare quasi subito lo sviluppo di un sequel, arrivato sulla piattaforma streaming a fine aprile. Le scene di sesso di 365 Giorni: Adesso, però, sono state considerate tutt'altro che "fresh", per usare il termine di giudizio di Rotten Tomatoes, considerato il punteggio ottenuto dal film proprio sul celebre sito che aggrega le recensioni, di critica e pubblico, riferite ad ogni titolo del piccolo e del grande schermo.

Il sequel di 365 Giorni ha infatti ufficialmente replicato il risultato ottenuto dal suo predecessore, ovvero lo 0% di punteggio dei critici su Rotten Tomatoes ed un punteggio del pubblico in qualche modo ancora più basso. Il thriller erotico polacco del 2020, che segue il boss della mafia siciliana Massimo (Michele Morrone) ed il suo rapporto con la ragazza rapita Laura (Anna-Maria Sieklucka) ha ottenuto un punteggio di pubblico del 29% su Rotten Tomatoes; 365 Giorni:Adesso ha invece registrato il 19%, mentre su IMDb il punteggio si è fermato a 2,6/10. Basato sull'omonimo romanzo di Blanka Lipińska, 365 Giorni ha battuto diversi record di Netflix prima che il suo sequel arrivasse sulla piattaforma streaming. Il nuovo capitolo della storia è stato definito molto poco sexy: nonostante il tentativo di rendere le scene di sesso più autentiche possibili, come riferito dal direttore della fotografia Bartek Cierlica, il film è stato stroncato per il suo sesso "noioso".

Al momento, gli unici altri film originali Netflix a registrate un punteggio dello 0% sono Ricomincio da nudo (2017), The Last Days of American Crime (2020), The Ridiculous 6 (2015), Autobiografia di un finto assassino (2016), Il padre dell'anno (2018), The After Party (2018), Al volante (2018) e il documentario Universo anime (2019).