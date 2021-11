3/19, featurette esclusiva del backstage del film di Silvio Soldini con Kasia Smutniak

Ecco una featurette in esclusiva del backstage di 3/19: il film di Silvio Soldini con Kasia Smutniak arriverà nelle sale l'11 novembre.

3/19, di cui vi presentiamo una video featurette in esclusiva del backstage, è il nuovo film del regista Silvio Soldini. La protagonista della pellicola, interpretata da Kasia Smutniak, si trova alle prese con un incidente e la morte di una persona che mette in discussione il modo in cui si rapporta con il mondo e la vita. 3/19 uscirà nelle sale l'11 novembre.

La featurette che potete vedere sopra è un estratto del backstage che spiega la realizzazione di una scena chiave del film, ovvero l'investimento della Smutniak. Matteo Cocco, direttore della fotografia, ci spiega che la scena che stanno per girare "è il motore che muove tutta la vicenda". Sul set ci sono molti mezzi, alcuni servono a simulare la pioggia. Nella featurette assistiamo ai vari ciak della scena e poi quella montata che vedremo al cinema.

La vita di Camilla, avvocatessa di successo e una figlia ormai grande, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano. Un incidente stradale, di cui forse è responsabile, la coinvolge in un'indagine che la porterà molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare. Al suo fianco in questa strada misteriosa e incerta, c'è Bruno, direttore dell'obitorio, con cui Camilla ‐ mentre cerca di ricostruire la vita di un estraneo ‐ scopre sé stessa.

3/19 è diretto da Silvia Soldini, i protagonisti della pellicola sono Kasia Smutniak, Giuseppe Cederna, Francesco Colella, Anna Ferzetti, Caterina Forza, Paolo Mazzarelli, Carlo Ponta. La sceneggiatura, oltre che dallo stesso regista, è firmata da Doriana Leondeff e Davide Lantieri. Le musiche originali del film sono di Gian Luigi Carlone.

Kasia Smutniak, in un recente incontro con la stampa, ha detto che del suo personaggio l'ha affascinata il tema del cambiamento e ha sottolineato "Camilla ha provocato in me cambiamenti irreversibili". 3/19 arriverà nelle sale giovedì 11 novembre grazie a Vision Distribution.