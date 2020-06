30 Rock torna con un episodio speciale che presenterà i programmi di NBC

30 Rock tornerà sugli schermi tv con un episodio speciale ideato per presentare la programmazione di NBCUniversal.

L'appuntamento per i fan è per la sera del 16 luglio sugli schermi americani, serata durante la quale gli ormai iconici personaggi ritorneranno in azione.

Il revival dello show è stato realizzato a distanza da Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski, Jack McBrayer e altri protagonisti di 30 Rock.

La storia, della durata di un'ora, non sarà interrotta da spot pubblicitari e, dopo la messa in onda su NBC sarà visibile anche sugli schermi di USA, Bravo, E!, Oxygen, SYFY, CNBC e Peacock.

La puntata mostrerà Liz Lemon, Jack Donaghy, Tracy Jordan, Jenna Maroney, Kenneth Parcell e altri personaggi parlare delle storie e dei talenti che saranno protagonisti della stagione 2020-21 del network.

Tina Fey e Robert Carlock, produttori di 30 Rock, hanno dichiarato: "Siamo tutti felici di avere questa scusa per collaborare (a distanza) nuovamente insieme per NBC. Citando Kenneth the Page, ci sono solo due cose che amiamo in questo mondo, la televisione e tutti".

Linda Yaccarino, responsabile di NBCUniversal, ha dichiarato: "Storicamente questo evento è sul futuro della programmazione: in questa annata si tratta del futuro del nostro settore, un futuro in cui possiamo incontrare gli spettatori ovunque siano, con le storie che li emozionano".

Lo speciale Upfront della serie 30 Rock potrà inoltre contare sul coinvolgimento di molte guest star che hanno lavorato per altri progetti di NBC.