30 anni (di meno): Nino Frassica, Massimo Ghini e Antonio Catania nel trailer esclusivo

Sessantenni alla riscossa nel trailer di 30 anni (di meno), commedia di Mauro Graiani con Massimo Ghini, Nino Frassica, Antonio Catania, presentato quest'oggi in esclusiva da Movieplayer.it. Nei cinema dal 21 agosto, il film sarà distribuito da Plaion Pictures.

Il trailer spumeggiante e ricco di gag vede il personaggio di Antonio Catania improvvisamente ringiovanito, e in grado di fare perfino le flessioni sui tricipiti, dopo aver assunto una misteriosa pillola cinese che dovrebbe potenziale e invigorire le prestazioni sessuali. Insieme ai "coetanei" sessantenni interpretati da Greg e Massimo Ghini, tutti ricoverati per problemi di salute, Catania partorisce l'idea di commercializzare la pillola miracolosa, il tutto con esiti imprevedibili.

A fianco dei tre mattatori Ghini, Frassica e Catania, per questo Cocoon all'italiana troviamo un ricco cast che comprende Claudio Greg Gregori e nuovi promettenti talenti come Claudio Colica, Claudio Casisa, Leonardo Ghini e Giulia Elettra Gorietti, oltre a Fabrizio Nardi e Milena Miconi.

La sinossi

Al centro di 30 anni di meno30 anni (di meno) troviamo tre sessantenni ricoverati per differenti patologie costretti loro malgrado a condividere l'unica stanza disponibile di una clinica privata. Grazie a una misteriosa pillola acquistata online su un sito cinese che dovrebbe favorire vigorose prestazioni sessuali, Diego (Massimo Ghini), Marco (Antonio Catania) e Maurizio (Claudio Greg Gregori) si ritrovano improvvisamente più giovani di trent'anni. A interpretare la loro versione giovane sono Leonardo Ghini, Claudio Casisa e Claudio Colica.

Improvvisamente rinvigoriti nel corpo e nello spirito, i tre neo-trentenni inizialmente si fanno prendere dall'entusiasmo e ne approfittano per fare tutto ciò che alla loro età gli è fisicamente precluso. Ma dopo un primo momento di euforia, decidono di utilizzare questo "superpotere" per rimediare agli errori commessi nel passato (e nel presente). Non tutto fila liscio però, l'effetto della misteriosa pillola infatti va e viene a intermittenza e Maurizio, Marco e Diego sono costretti a scappare dalla clinica per evitare di spiegare l'inspiegabile, imbarcandosi in una straordinaria avventura.

Prodotta da Camaleo srl in coproduzione con Film District e con il contributo della Regione Lazio, 30 anni (di meno), sarà nei cinema dal 21 agosto con Plaion Pictures.