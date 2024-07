Da 30 anni di meno all’horror e gli anime, un finale di 2024 promettente per Plaion

Siamo sempre grati a Plaion. Lo siamo perché da amanti sia dell'horror che dell'animazione non possiamo che accogliere con piacere le nuove uscite di Midnight Factory ed AnimeFactory; lo siamo perché la selezione di film compiuta ogni anno riserva sempre alcune chicche da non sottovalutare. D'altra parte è proprio Plaion che ci ha portato in Italia quel capolavoro che è The First Slam Dunk, che si prepara a fare anche un attesissimo debutto in homevideo con un'edizione di tutto rispetto (ma di questo parleremo in altra sede). C'è però spazio anche per la commedia Italiana tra le prossime uscite previste per la seconda metà del 2024 ed è proprio con quella che inizia la nuova stagione cinematografica targata Plaion.

Agosto di risate, settembre action

Una scena di 30 anni (di meno)

Si parte, come dicevamo, il 21 agosto con 30 anni (di meno), commedia diretta da Mauro Graiani che promette risate e divertimento in grande quantità visti i nomi coinvolti nel cast: parliamo di Massimo Ghini, Claudio Casisa, Claudio Colica, Antonio Catania, Greg, Giulia Elettra Gorietti e Nino Frassica, ovvero grandi nomi del panorama italiano affiancati da nuove leve della nostra comicità e star di internet per un film che racconta di Maurizio, Marco e Diego, ovvero tre sessantenni con tre patologie diverse che condividono l'unica stanza disponibile di una clinica privata. Una convivenza che porta a conoscersi e condividere un'esperienza inaspettata: acquistano su in sito cinese una pillola di Viagra e si ritrovano di colpo più giovani di trent'anni, come il titolo suggerisce, con l'opportunità di aggiustare errori commessi in passato.

Dalla commedia d'agosto, passiamo all'action thriller previsto per settembre. Si tratta di Damaged che ci arriva da Terry McDonough, già regista sia di Breaking Bad che il suo spin-off Better Call Saul, che vanta anche un ottimo cast: Samuel L. Jackson affiancato da Vincent Cassel, per la prima volta insieme, per la storia di un detective di Chicago che si reca in Scozia per indagare su una serie di omicidi che gli ricordano un caso ancora irrisolto su cui aveva indagato cinque anni prima. Un'indagine che porta avanti insieme al collega del posto che gli viene affiancato, per identificare il colpevole con cui sente di avere un conto il sospeso.

L'orrore di Midnight Factory

Non manca l'orrore nei mesi autunnali del 2024, a cominciare ad un evento speciale previsto per il 23, 24 e 25 settembre: la riedizione in 4K di Non aprite quella porta, il cult di Kobe Hopper che ha segnato il genere e che è finalmente possibile recuperare in sala in un'edizione che gli rende giustizia. Ma se il ritorno in sala di Letherface è un appuntamento da ripetere, la novità arriva il 14 novembre, dopo le anteprime previste il 31 Ottobre per Halloween: si tratta di Terrifier 3, nuovo capitolo della saga diretta da Damien Leone che riporta su schermo Art il Clown, nuova icona horror che si è imposta all'attenzione generale negli ultimi anni, che si intrufolerà nelle case degli abitanti di Miles County al posto di Babbo Natale per riempire, a modo suo, il sacco dei regali.

Spazio all'animazione

In attesa di conoscere quali saranno gli appuntamenti previsti da AnimeFactory per i mesi a cavallo tra fine 2024 e inizio 2025, il listino Plaion ci assicura almeno un appuntamento animato che ci è sembrato molto interessante per il modo in cui fonde diverse tecniche d'animazione. Toys - Giocattoli alla riscossa arriverà nel mese di Ottobre dagli autori di Toy Story e Bigfoot Junior per reinventare il mito di Don Chisciotte e raccontarlo in un'avventura in grado di coinvolgere il pubblico family. È la storia di Don, stanco di essere solo il buffone del teatrino in cui vive, che si avventura in Central Park a New York per compiere finalmente il suo destino da eroe, combattere contro avversari immaginare e affrontare tante avventure in compagnia di DJ Doggy Dog, un rapper di peluche che gli farà da scudiero.

I film della seconda metà del 2024 in arrivo da Plaion